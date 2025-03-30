شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تستخدم أداة فحص الأمان عير تيك توك لحماية حسابك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على الرغم من أن مستقبل تيك توك لا يزال غامضًا، إلا أن التطبيق يواصل إضافة ميزات جديدة، وأحدثها "فحص الأمان"، وهو لوحة تحكم مركزية مصممة لمساعدتك على حماية حسابك.

ونرصد خلال السطور التالية كيفية تفعيل أداة فحص الأمان عبر تيك توك:

1.يمكنك الوصول إلى هذه الأداة بالانتقال إلى الإعدادات والخصوصية ثم الأمان والأذونات في تطبيق تيك توك.

2.تكمن فكرة "فحص الأمان" في تسهيل القيام بأشياء مثل ربط رقم الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني للتأكد من وجود طريقة تسجيل دخول احتياطية، وتفعيل المصادقة الثنائية، وإعداد كلمة مرور، وتفعيل خيارات تسجيل الدخول البيومترية مثل التعرّف على الوجه.

3. ستتمكن من معرفة الأجهزة التي سجلت دخولها إلى حسابك، ما يتيح لك إلغاء وصول أي جهاز لا تعرفه أو لم تعد تستخدمه.

4.كما يُشير تيك توك إلى أي سلوك غير عادي يكتشفه في حسابك، ويمكنك الاطلاع على أي ملاحظات غريبة هنا.