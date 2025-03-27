شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Discord تطلق تحسينات جديدة تجعل ميزة Overlay أكثر سهولة للمستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منصة Discord يوم الثلاثاء عن إعادة بناء ميزة Overlay من الصفر، لتقديم تجربة أكثر سلاسة وسهولة للمستخدمين، وخاصة لمنشئي المحتوى الذين يبثون ألعابهم مباشرة عبر المنصة.



منصة Discord

في السابق، كان بإمكان المستخدمين تشغيل ميزة Overlay أثناء اللعب، لكنها كانت تعرض عميل Discord بالكامل في منتصف الشاشة، مما كان يتسبب في حجب الرؤية وجعل التجربة غير مريحة. أما الآن، فقد تم تحديث الميزة لتشمل عناصر واجهة (Widgets) قابلة للتخصيص، مما يسمح بعرض الرسائل وضبط إعدادات الصوت والفيديو دون الحاجة إلى فتح التطبيق بالكامل.

أبرز التحسينات الجديدة:

• إمكانية إضافة أدوات واجهة مخصصة حول الشاشة، بحيث يمكن للمستخدمين ضبط الشفافية، الحجم، والموقع بسهولة.

• ميزة “الصورة داخل الصورة” (Picture-in-Picture) تتيح للمستخدمين مشاهدة بث أصدقائهم مباشرة من الـ Overlay أثناء اللعب التعاوني.

• عرض فيديوهات كاميرا المستخدمين الآخرين أثناء الدردشة الحية.

• دعم عدد أكبر من الألعاب وتحسين الأداء العام لضمان تشغيل الميزة بسلاسة أكبر.

إلى جانب هذه التحديثات، أعلنت Discord أيضًا عن تغييرات جديدة في تطبيقها على أجهزة الكمبيوتر، تشمل:

• إضافة أوضاع جديدة للوضع المظلم، مثل Ash، Dark، وOnyx، لتوفير خيارات أكثر لعشاق الوضع الليلي.

• تحسين إعدادات كثافة النصوص، مما يمنح المستخدمين تحكمًا أفضل في المسافات بين الكلمات والسطور.

هذه التحديثات تستهدف بشكل خاص المستخدمين المحترفين وصناع المحتوى الذين يستخدمون خوادم Discord كمنصة للبث المباشر وتحقيق الدخل، ولكنها أيضًا تضيف تجربة محسنة للمستخدمين العاديين الذين يلعبون مع أصدقائهم. من المتوقع أن تجعل هذه الميزات الجديدة منصة Discord أكثر جاذبية وسهولة في الاستخدام للجميع.