شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 27-3-2025 فى الإمارات عيار 24 بـ363.75 درهم والان مع تفاصيل الخبر

استقرت أسعار الذهب اليوم فى الإمارات حيث وصل عيار 21 لسعر 323 درهم ويأتى ذلك فى ظل متابعة السوق المحلية للعوامل الاقتصادية العالمية التى تؤثر على المعدن النفيس.

ووصل سعر الذهب عيار 24 سعر 363.75 درهم، وسجلت الاونصة بالدولار. 3028.28 دولار وفقا لآخر التحديثات.

سعر الذهب في الامارات

-عيار 24 سجل 363.75 درهم

-عيار 22 سجل 337.00 درهم

-عيار 21 سجل 323.00 درهم

-عيار 18 سجل 277.00 درهم

-عيار 14 سجل 214.25 درهم

-عيار 12 سجل 183.75 درهم

-الاونصة 11314.00 درهم

-الجنيه الذهب 2584.00 درهم

الأونصة بالدولار3028.28دولار

وارتفعت أسعار الذهب أمس الأربعاء بالتزامن مع ارتفاع الدولار الأمريكى، بينما يستعد المشاركون في السوق لخطط التعريفات الجمركية المتبادلة الشاملة التى يعتزم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فرضها، والتى يخشى المستثمرون أن تؤدى إلى زيادة التضخم وإبطاء النمو الاقتصادى.

وقام المحللون بتخفيض توقعاتهم لنمو الاقتصاد الأمريكي هذا العام، وزادت المخاوف من احتمال حدوث ركود اقتصادي، مع توقعات بارتفاع معدل التضخم.



و طرح الرئيس الأمريكي ترامب فرض سلسلة من الرسوم الجمركية الأمريكية، شملت رسومًا موحدة بنسبة 25% على الصلب والألمنيوم، والتي دخلت حيز التنفيذ فى فبراير، إلى جانب تعريفات متبادلة وقطاعية من المقرر فرضها فى 2 أبريل، مما يزيد من جاذبية الاستثمار فى معدن الذهب.