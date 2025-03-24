شكرا لقرائتكم خبر عن تدخل جراحي ينقذ حياة معتمر في مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكّن فريق طبي متخصص في جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الملك عبدالعزيز، عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، من إنقاذ حياة معتمر قادم من بوركينا فاسو، بعد تعرضه لإصابة شديدة في الوجه والجيوب الأنفية أدت إلى انتشار التهاب خطير وصل إلى الدماغ وتسبب في تكوّن تجمع صديدي حول أغشيته.



وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي أن المريض خضع لتشخيص دقيق فور وصوله إلى المستشفى، حيث تبيّن وجود التهاب دماغي حاد، ونُقل على الفور إلى غرفة العمليات لإجراء تدخل جراحي عاجل.



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وتمكّن الفريق الطبي من استخراج الصديد المحيط بالأنسجة الدماغية، وبدأ فورًا في تطبيق بروتوكول علاجي مكثف، ما أسهم في استقرار حالة المريض وتعافيه، حتى خروجه من المستشفى بصحة جيدة.

مستشفى الملك عبدالعزيز

وبيّن التجمع أن الحالة تُعد من الحالات النادرة وشديدة الخطورة، نظرًا لاحتمالية حدوث مضاعفات خطيرة مثل الوفاة أو الشلل، مشددًا على أهمية التدخل السريع في إنقاذ حياة المرضى.



وأشار إلى أن هذا الإنجاز تحقق بفضل التعاون الفعّال بين أقسام الجراحة، والعناية المركزة، والأشعة، حيث تكاتفت الجهود لمتابعة حالة المريض لحظة بلحظة حتى تماثله للشفاء.



وأكد التجمع التزام مستشفياته، وعلى رأسها مستشفى الملك عبدالعزيز، بتوفير رعاية صحية متقدمة تواكب أعلى المعايير العالمية، بفضل ما تملكه من كفاءات طبية مؤهلة وتقنيات حديثة تسهم في تقديم خدمات علاجية نوعية.



يُذكر أن مستشفى الملك عبدالعزيز يُعد من أبرز المرافق الطبية الرائدة في المنطقة، لما يتميز به من تجهيزات متقدمة وخبرات طبية عالية تسهم في رعاية الحالات الحرجة والمعقدة.