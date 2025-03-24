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شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو| نصيحة رمضانية.. كيف تتجنب الأعباء المالية خلال العيد؟ والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قدم الدكتور عبداللطيف صابر، أستاذ المالية والاقتصاد المساعد بجامعة جدة، مجموعة من النصائح المالية القيّمة للأسر، مؤكدًا أن التخطيط المالي السليم هو السبيل الأمثل لتجنب المشكلات المالية الشائعة التي تواجهها العديد من الأسر خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد.
وأوضح الدكتور صابر أن العديد من الأسر تعاني من ضغوط مالية في رمضان نتيجة لعدم استعداد أرباب الأسر للمصروفات المفاجئة والمتطلبات الإضافية التي تفرضها طبيعة الشهر الكريم.
أشار صابر إلى أن الحل يكمن في ”إعداد خطة تنظيم مالي متوازنة تربط بين المدخولات والمصروفات على مدار العام، بحيث يتم تقسيم المصروفات السنوية المتكررة على أشهر السنة“.
قدم الدكتور صابر مثالًا عمليًا لتوضيح فكرته، قائلًا: ”إذا كانت تكلفة مقاضي العيد وملابس الكسوة لعائلة متوسطة تصل إلى 5000 ريال، يمكن تقسيم هذا المبلغ إلى حوالي 600 ريال شهريًا، ويتم ادخارها بانتظام حتى حلول شهر رمضان“.
أكد أن هذه الطريقة تتيح توفير المبلغ المطلوب دون أن يشكل عبئًا ماليًا إضافيًا على رب الأسرة خلال الشهر الكريم، مما يسمح للعائلة بالاستمتاع بأجواء الشهر الفضيل دون قلق بشأن النفقات.
واختتم الدكتور صابر نصائحه بتوجيه دعوة إلى جميع الأسر السعودية لتبني ثقافة التخطيط المسبق والانضباط المالي، مؤكدًا أن هذا النهج سيضمن استقرارًا ماليًا للأسر، ويمكنها من استقبال شهر رمضان المبارك والاحتفال به دون ضغوط اقتصادية تعكر صفو فرحتهم.
وأوضح الدكتور صابر أن العديد من الأسر تعاني من ضغوط مالية في رمضان نتيجة لعدم استعداد أرباب الأسر للمصروفات المفاجئة والمتطلبات الإضافية التي تفرضها طبيعة الشهر الكريم.
د. عبداللطيف صابر
خطط مالية
أشار صابر إلى أن الحل يكمن في ”إعداد خطة تنظيم مالي متوازنة تربط بين المدخولات والمصروفات على مدار العام، بحيث يتم تقسيم المصروفات السنوية المتكررة على أشهر السنة“.
قدم الدكتور صابر مثالًا عمليًا لتوضيح فكرته، قائلًا: ”إذا كانت تكلفة مقاضي العيد وملابس الكسوة لعائلة متوسطة تصل إلى 5000 ريال، يمكن تقسيم هذا المبلغ إلى حوالي 600 ريال شهريًا، ويتم ادخارها بانتظام حتى حلول شهر رمضان“.
أعباء إضافية
أكد أن هذه الطريقة تتيح توفير المبلغ المطلوب دون أن يشكل عبئًا ماليًا إضافيًا على رب الأسرة خلال الشهر الكريم، مما يسمح للعائلة بالاستمتاع بأجواء الشهر الفضيل دون قلق بشأن النفقات.
واختتم الدكتور صابر نصائحه بتوجيه دعوة إلى جميع الأسر السعودية لتبني ثقافة التخطيط المسبق والانضباط المالي، مؤكدًا أن هذا النهج سيضمن استقرارًا ماليًا للأسر، ويمكنها من استقبال شهر رمضان المبارك والاحتفال به دون ضغوط اقتصادية تعكر صفو فرحتهم.