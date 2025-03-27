شكرا لقرائتكم خبر عن المفتي يوجه بمواصلة العمل بفروع الإفتاء خلال أيام العيد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وجه سماحة المفتي العام للمملكة، رئيس هيئة كبار العلماء، الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ بتكليف مفوضي الإفتاء بمواصلة العمل في فروع الإفتاء بالمناطق لتقديم الفتاوى الشرعية خلال العشر الأواخر من رمضان المبارك وأيام العيد.ويأتي توجيه سماحته في إطار تحقيق رسالة الإفتاء في خدمة المجتمع، ونشر التوعية الصحية بالأحكام الشرعية التي تهم المسلمين لاسيما في هذه الليالي المباركة وأيام العيد.