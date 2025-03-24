لا أهتم بالأمر

لا أهتم بالأمر

كلا، ماضيه يثير المخاوف

كلا، ماضيه يثير المخاوف

نعم، يجب استقباله كزعيم دولة

بغداد - ياسين صفوان - نعم، يجب استقباله كزعيم دولة

انت الان تتابع خبر مصدر: صدور حكم بحبس محمد العلوي لمدة سنتين والان مع التفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية