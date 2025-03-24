شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق السبب...مستشفيات صنعاء ترفض استقبال جرحى الغارات الامريكية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اشتكى مواطنين في صنعاء إن بعض المستشفيات رفضت استقبال الجرحى اثر القصف الاميركي على مديرية معين .

و قد أدى عدم استقبال الجرحى إلى كمية استياء كبيرة من قبل ساكني صنعاء ..

و قد قالت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثيين إن 4 قتلى على الأقل وعددا من الجرحى سقطوا في قصف أميركي جديد استهدف مساء الأحد صنعاء، وصعدة. و من جانبه، قال مستشار الأمن القومي الأميركي مايك والتز إن الضربات الأميركية خلال اليومين الماضيين قضت على ما وصفها بقيادات كبيرة من الحوثيين، كما توعد بإجراءات أشد ضد هذه الجماعة.

كما قالت الخارجية الأميركية إن الوزير ماركو روبيو أكد لرئيس الوزراء الإسرائيلي تصميم إدارة ترامب على استعادة حرية الملاحة في البحر الأحمر بالعمليات ضد الحوثيين.



