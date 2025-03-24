بعد تصريحاتها الجريئة عن والدها…. تارا عماد حديث مواقع التّواصل الاجتماعيّ

تصدّر اسم الممثّلة المصريّة، تارا عماد، مؤشّرات البحث عبر مواقع التّواصل الاجتماعيّ في السّاعات الماضية، بعد حديثها الجريء والصّريح عن حياتها الشّخصيّة وذلك خلال ظهورها في برنامج ABtalks إذ تطرقت خلال اللقاء إلى علاقتها المتوتّرة بوالدها، مؤكّدةً أنّ دوره في حياتها كان معدومًا وأنّها لا ترغب في إعادة التّواصل معه رغم محاولاته.

في هذا السّياق، كشفت تارا أنّ والدها حاول العودة إلى حياتها، لكنها فضّلت أن تظلّ الأمور كما هي مشيرةً إلى أنّها لا تحمل أيّة مشاعر غضب أو حزن تجاهه، بل اختارت أن تركّز على راحتها النّفسيّة. وأوضحت أنّ قرارها بعدم إعادة العلاقة معه ليس نابعًا من الكراهية أو الشّرّ وإنّما من رغبتها في العيش بسلام دون ضغوط.

كما تحدّثت عن اللقاء الأخير بأصدقائها في عزاء والدتها، مؤكّدةً أنّها لا تتذكّر أنّها رأته بسبب عدد الأشخاص الذين حضروا وسلّمت عليهم وأضافت أنّها سامحته من أجل راحتها، لكنّها لا ترى ضرورة لإعادة التّواصل بينهما.

أمّا عن احتماليّة حضورها جنازته مستقبلًا، فقالت إنّها لا تشعر أنّها ستنهار لغيابه، لأنّه غائب عن حياتها منذ فترة طويلة، لكنّها قد تحضر الدّفن والعزاء دون أن تشعر بالحزن العميق، لأن علاقتهما كانت سطحيّة طوال حياتها.

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على الصّعيد الدّراميّ، شاركت تارا عماد في السّباق الرّمضانيّ هذا العام من خلال الجزء الثّاني من مسلسل “جودر”، إلى جانب الممثّلين: ياسر جلال، نور اللبنانيّة، ياسمين رئيس، أحمد فتحي، وفاء عامر وغيرهم وهو من تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.