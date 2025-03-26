أصالة نصري تُفاجئ الجمهور بعنوان أغنيتها الجديدة… اقرأ التفاصيل

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تعمل الفنّانة السّوريّة، أصالة نصري، على قدم وساق على ألبومها المصري الجديد، إذ وضعت صوتها مؤخرًا على أغنية جديدة بعنوان “المال السّايب”.
بهذه المناسبة، نشرت صفحة شركة “روتانا” صورة تجمع أصالة مع زوجها الشّاعر فائق حسن وشقيقها أنس نصري من داخل الستوديو حيث يُحضّرون للأغنية المُنتظرة.
أغنية “المال السّايب”، ستكون ضمن ألبوم أصالة المصريّ القادم، كلماتها ستُلامس مشاعر الكثيرين وقد سجّلتها برفقة الشّاعر عليم والملحّن إسلام رفعت والموزّع يوسف حسين ومهندس الصّوت ماهر صلاح، الّذين شاركوها الصّورة في الستوديو.
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على صعيد الحفلات الفنّيّة، تُحيي أصالة نصري حفلًا فنّيًّا في القرية العالميّة في دبي، على المسرح الرئيسيّ يوم الأحد السّادس من أبريل المقبل.
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