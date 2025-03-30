شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل عايشة الدور الحلقة الأخيرة.. عايشة تنقذ نسمة قبل الاعتداء عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبلغ أيمن "أحمد عصام السيد" خلال أحداث الحلقة الأخيرة، من مسلسل عايشة الدور، والذى يُعرض على قناة ON، عايشة "دنيا سمير غانم" أن نسمة "أميرة أديب" ذهبت إلى منزل أحد زملائهم، وأنه سوف يتعدى عليها بعد أن اتهمته من قبل أنه تعدى عليها وكانت سبب فى فصله من الجامعة، ووصلت عايشة وداليا وأيمن وأنقذوها.

قصة مسلسل عايشة الدور



تناقش النجمة دنيا سمير غانم في مسلسل عايشة الدور، أزمة المرأة المطلقة ومعاناتها في تربية أبنائها، وتعيش حياة صعبة مليئة بالكثير من التحديات، وتجد فرصة للحياة من جديد بعد أن أتيحت أمامها الفرصة للعودة للجامعة واستكمال تعليمها في المجال الذى تفضله بدلا من ابنة شقيقتها التي تمنعها والدتها من استكمال تعليمها في مصر.

أبطال مسلسل عايشة الدور



مسلسل عايشة الدور بطولة دنيا سمير غانم، نور محمود، رحاب الجمل، أميرة أديب، وفدوى عابد، وأحمد فاضل، و أحمد عصام السيد ومن إنتاج محمد أحمد السبكي وتأليف كريم يوسف وأحمد الجندي وأشرف نصر وندى عزت وسامح جمال و نانسي عكيله وإخراج أحمد الجندي.

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