المايسترو ليث موريس ميشيل في ليلة موسيقية استثنائية في دبي

في ليلة موسيقية استثنائية، يلتقي جمهور الإمارات مع أجمل الأغاني العربية في حفل أوركسترالي بقيادة المايسترو العراقي الأصل ليث موريس ميشيل، الذي سيقدم أشهر أعمال لفنانين عرب كأغاني فيروز، كاظم الساهر، وحسين الجسمي و نجوم آخرين وأعماله الفنيّة الخاصة بأسلوب جديد موزّع بلمسة أوركسترالية فريدة من نوعها.

يعتبر المايسترو ليث موريس من أبرز الوجوه العراقية الذين يعيدون صياغة الموسيقى العربية والأغاني العالمية بأسلوب مبتكر، حيث سيقوم بتوزيع ألحان هذه الأعمال الشهيرة إلى جانب عزف ألحانه الخاصة على البيانو، مع مشاركة حوالي 30 عازفًا موسيقيًا من حول العالم، مما سيخلق تجربة موسيقية غنية تمزج بين الأنماط الموسيقية العالمية.

ويقام الحفل في مسرح سراي زعبيل في دبي بتاريخ السادس من أبريل، حيث سيشهد الحضور مجموعة من المفاجآت الموسيقية، من بينها ظهور ضيوف شرف مثل عازف العود العراقي الشهير صادق جعفر، وعازف الكمان الشهير جهاد عقل، بالإضافة إلى المايسترو العراقي محمد صديق، ليضيفوا طابعًا فنيًا خاصًا على هذه الليلة الموسيقية.

تابعوا قناة bisara7a.com على الواتساب لتصلكم اخبار النجوم والمشاهير العرب والعالميين. اضغط هنا

هذا الحفل لا يفوّت للاستمتاع بأجواء العيد بواحدة من أروع التجارب الموسيقية التي تجمع بين الإبداع الشرقي والعالمي في قلب مدينة دبي.