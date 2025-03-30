شكرا لقرائتكم خبر عن هل وفاة عبود تضعف غلاب فى مسلسل فهد البطل؟ على الشامل يجيب والان مع تفاصيل الخبر

تصاعدت الأحداث في مسلسل فهد البطل بالحلقات الأخيرة، والجميع يترقب من الذي ينتصر في النهاية فهد "العوضي"، أم غلاب "أحمد عبد العزيز"، خاصة أن الأخير فقد يده اليمنى عبود "علي الشامل" بعد قتل مرات العمدة له.

وكشف علي الشامل الذي يقوم بشخصية "عبود" في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن العمل مع أحمد العوضي له متعة خاصة، وقد شارك معه من قبل في "حق عرب"، بينما في "فهد البطل" هناك سيمفونية عازفة بين العوضي والفنان الكبير أحمد عبد العزيز.

وأضاف علي الشامل، أن الصراعات بين النجمين في الأحداث أحد أهم أسباب نجاح العمل، وتتويجا للكتابة المميزة من قبل محمود حمدان، بلمسات إخراجية متقنة.

وعلق علي الشامل على نهاية الأحداث أنها سوف تكون غير متوقعة، ولكن بالتأكيد وفاة "عبود" كاتم أسرار "غلاب" واليد اليمنى له، من الممكن أن تضعفه للحرب أمام "فهد"، لكن كل شيء ممكن، هل سوف ينتصر الخير أم الشر، هذا ما سوف نراه غدا في ختام الحلقة الأخيرة.

وعبر علي الشامل، عن سعادته بالتعاون مجددا مع أحمد العوضي الذي يعتبره تميمة حظ له، بينما علق على العمل مع أحمد عبد العزيز وعودته بقوة للدراما، قائلا: أنا اتخضيت منه ما شاء الله، فعلا فنان متكامل ونفتقد موهبته كثيرا، وهو يعد من أهم عوامل نجاح فهد البطل.

وقال علي الشامل، إنه يدين بالفضل لكلا من المخرج، و دعم أحمد العوضي، في مشاركته ب "فهد البطل"، الذي حقق شعبية كبرى بالشارع المصري، ودراما محترمة مقدمة تحترم عقل المشاهد، وهناك دراما بالأحداث والإثارة.

فماذا سوف تكون نهاية أحداث "فهد البطل" بعد رحيل "عبود" هل يضعف كفة غلاب وينتصر فهد أم العكس؟!.

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