شكرا لقرائتكم خبر عن حسبة عمري الحلقة 12.. فيروز تصطدم بفيديو لهند وتكتشف حقيقة طلاق فاروق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 12 من مسلسل حسبة عمري، اصطدام فيروز نعيم "كارولين خليل"، بفيديو لهند "روجينا" تتحدث فيه عن مشاكلها مع طليقها فاروق "عمرو عبد الجليل"، حيث فاجأته بأنها علمت الكثير عن نهاية علاقته بزوجته.

وكان فاروق، قد حكى لفيروز صورة مغايرة تماما عن طبيعة المشكلات التي دارات بينه وبين هند، حيث كشف لها عن أن طلاقه منها جاء بطريقة سلسة وهادئة، وهو عكس الحقيقة.

وكانت الحلقة 11 من مسلسل حسبة عمري، شهدت حالة من الحزن سيطرت على حسن "عمر رزيق" بعد طلاق والدته هند "روجينا" من والده فاروق "عمرو عبد الجليل".

وحاولت صديقته "ملك حسن" التخفيف عنه وإقناعه بأن الأمر طبيعي، ومن الوارد أن يحدث في أي بيت.

وتقدم الجندي "محمد رضوان" لخطبة زميلته وصديقته منة، من ابنها الشاب، ورافقه صديقه فاروق "عمرو عبد الجليل".

وفي بداية الحديث، رفض نجل منة زواج أمه في المنزل، ولكنه أكد أنها حرة في اختيارها وتصرفها خارج المنزل، كما اعترض على طريقة حديث الجندي مع الدته.

ورفضت منة الزواج من الجندي، خاصة بعد المشكلات التي دارات بين فاروق وزوجته.

ونصبت هند "روجينا" كمينا محكما، لشاب اعتاد أن يتعرف على الفتيات، ويعمل على إيهامهم بأنه يحبهن، ثم يساومهن على صورهن بعد أن يحتفظ بها على هاتفه المحمول.

وقيدت هند بمساعدة عدد من السيدات الشاب، وطلبت منه أن تصوره أثناء تقديم اعتذار عما بدر من تجاه الفتيات، وذلك بعد أن تعاونت مع "حبيبة" للإيقاع به.

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