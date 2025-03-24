شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الرابع.. كوريا الجنوبية تكثف نشر المروحيات لصد حرائق الغابات والان نبدء بالتفاصيل

حرائق كوريا الجنوبية

رجال الإطفاء

الدمام - شريف احمد - قال مسؤولون في كوريا الجنوبية إن السلطات ستنشر المروحيات بصورة مكثفة لمكافحة حرائق الغابات المميتة التي اجتاحت مقاطعة سانتشيونج، الواقعة جنوب شرقي البلاد، لليوم الرابع على التوالي اليوم الاثنين، مع انتشار الحريق إلى مقاطعة "هادونج" المجاورة.ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية عن الحكومة الإقليمية القول إنه جرى نشر ما يصل إلى 36 طائرة مروحية في المقاطعتين الواقعتين في إقليم جنوب جيونجسانج، على بعد حوالي 250 كيلومترا جنوب شرقي سول، ابتداء من صباح اليوم الاثنين، لاحتواء حرائق الغابات.وذكرت الحكومة أنه تم نشر 2341 من رجال الإطفاء والجنود على الأرض لمنع امتداد حرائق الغابات إلى المنازل والمنشآت.وأعلنت وزارة الدفاع أنه جرى حشد حوالي 1350 جنديا من القوات البرية ومشاة البحرية والقوات الجوية، بالإضافة إلى 35 مروحية، للمساعدة في احتواء حرائق الغابات وتقديم المساعدة الطبية.وقال المتحدث باسم الوزارة، جيون ها - كيو، في إيجاز صحفي دوري، إن الوزارة أمرت القادة في الموقع بإعطاء الأولوية لسلامة القوات المنتشرة، وأن تتوخى الوحدات العسكرية مزيدا من الحذر عند إجراء تدريبات على إطلاق النار لمنع الحرائق.وقد أودت الحرائق في مقاطعة سانتشيونج، التي بدأت يوم الجمعة الماضي، بحياة 4 من رجال الإطفاء، كما أصابت 6 أشخاص وأحرقت 16 منزلا ومصنعين و9 مستودعات.وقالت الحكومة إن الحريق امتد بعد ذلك إلى مقاطعة "هادونج"، مما أدى إلى نزوح 589 شخصا من 387 أسرة في كلتا المقاطعتين.وأضافت أن رجال الإطفاء نجحوا في احتواء 70% من حرائق الغابات في مقاطعة سانتشيونج حتى الساعة 6 بالتوقيت المحلي من صباح اليوم الاثنين.