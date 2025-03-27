شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة صناع الخير عضو التحالف الوطنى "عينيك فى عينينا" تصل محافظة الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

واصل أتوبيس مبادرة "عنيك في عينينا" للحد من مسببات العمى، الذي أطلقته مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالتعاون مع أوركيديا للصناعات الدوائية، جولاته الرمضانية الإنسانية في مختلف أنحاء مصر، في محطته الرمضانية الجديدة بالإسكندرية، احتفى الأتوبيس بنزلاء دار الهدايا للمسنين (الرجال والنساء) من خلال تقديم خدمات المبادرة، التي شملت توقيع الكشف الطبي على العيون، صرف الأدوية، تشخيص الاحتياج لنظارات طبية، بالإضافة إلى تحديد احتياجات المرضى لعمليات جراحية تمهيدًا لإجرائها.

يأتي ذلك في إطار خطط صناع الخير وأوركيديا لمواصلة تنفيذ مبادرة "عنيك في عينينا" خلال شهر رمضان، بهدف تقديم خدمات طبية متكاملة لأكبر عدد من المواطنين في مختلف المحطات الإنسانية، بما يتناسب مع أجواء الشهر الكريم، ويشمل ذلك زيارة دور الأيتام، موائد الرحمن، وعمال النظافة في عدد من المحافظات، بالإضافة إلى تكريم حفظة القرآن الكريم من خلال تقديم خدمات المبادرة لهم.

تستمر المبادرة في تقديم خدماتها المجانية للمواطنين، بما في ذلك الكشف الطبي على العيون، صرف الأدوية، عمل النظارات الطبية، وإجراء العمليات الجراحية، بالتزامن مع دعم المستشفيات الحكومية من خلال توفير الأجهزة الطبية الحديثة.