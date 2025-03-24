الخرطوم أكد المدير العام لوزارة التنمية الإجتماعية بولاية الخرطوم – الوزير المكلف الاستاذ/ صديق حسن فريني التزام حكومة الولاية بتقديم المساعدات الانسانية وخدمات الحماية لفئات اللاجئين والنازحين والمجتمعات المستضيفة خاصة في ظل حركة النزوح والعودة الطوعية اليومية المتزايدة التي تشهدها ولاية الخرطوم. جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه ظهر اليوم بضابط الحماية بالمفوضية السامية لشئون اللاجئين ومدير ادارة الحماية بمعتمدية اللاجئين. وبحث اللقاء آليات تقديم المساعدات الانسانية وخدمات الحماية للاجئين والنازحين بجانب اوضاع لاجئي المدن الاخرى المتواجدين بالخرطوم في ظل فترة الحرب التي تخوضها القوات المسلحة السودانية ضد متمردي الدعم السريع. ووجه فريني مساعد مفوض اللاجئين بضرورة تطبيق قرارات حكومة الولاية بخصوص تجميع اللاجئين في موقع محدد مع القيام بواجباتها في تقديم الخدمات الانسانية الضرورية للمجتمعات المستضيفة كأولوية. وامن الاجتماع على ضرورة تضافر الجهود بين الشركاء الرسميين والشعبيين حتى ينعم مواطني الخرطوم واللاجئين بخدمات انسانية متكاملة. سونا

اسماء عثمان محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

كانت هذه تفاصيل خبر ولاية الخرطوم تؤكد التزامها بتقديم المساعدات الإنسانية للاجئين والنازحين والمجتمعات المستضيفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.