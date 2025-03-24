لن تصدق كيف حدث ذلك...عثور مواطن يمني على كنز بقرابه مليون ريال سعودي في بحر شبوة "صورة"

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عدن - ياسمين التهامي - رزق مواطن من ساحل #شبوة - منطقة عُرقة بمديرية #رضوم - بعنبرة نادرة يوم الخميس الماضي، تُقدَّر قيمتها بنحو 720 ألف ريال سعودي! العنبر أو "كنز البحر" يستخدم في صناعة أغلى أنواع العطور ويُعد من أثمن المواد الطبيعية، وقد تكون هذه القطعة تحديدًا مصدر رزق يغير حياة صاحبها. من/احمد سالم فرج



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