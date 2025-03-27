شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات مفاجئة ...رئيس الحوثيين يعلن التنازل عن أغلب مطالب الجماعة للسعودية في مسعى لإنهاء الحرب المستمرة "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في تطور لافت قد يشكل نقطة تحول محتملة في الأزمة اليمنية المستمرة منذ سنوات، أعلن رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع لجماعة الحوثيين، مهدي المشاط، التنازل عن أغلب المطالب التي كانت الجماعة تصر عليها خلال السنوات الماضية، وذلك في محاولة لإنهاء الحرب والتوصل إلى تسوية شاملة للأزمة.

وتأتي هذه الخطوة بعد سنوات من التصعيد العسكري والسياسي بين الطرفين، حيث تسعى جماعة الحوثيين إلى تقديم "تنازلات كبيرة" بهدف إنهاء حالة الجمود التي طالت في المفاوضات، وفق ما جاء في بيان رسمي صادر عن الجماعة.

خلفيات القرار: ثلاث سنوات من الرفض والمماطلة

قبل ثلاث سنوات، تم التوصل إلى اتفاق سلام أولي تضمن مكاسب كبيرة لجماعة الحوثيين، بما في ذلك وقف إطلاق النار الكامل، وإعادة فتح مطار صنعاء الدولي، ورفع الحصار عن موانئ الحديدة، بالإضافة إلى إجراءات بناء الثقة الأخرى. ومع ذلك، رفضت الجماعة حينها توقيع الاتفاق، معتبرة أن بنوده لم تكن كافية لتحقيق جميع مطالبها.

وفي العام الماضي، عادت الجماعة لتؤكد على ضرورة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه سابقًا، لكنها لم تتلقَ أي رد رسمي من الأطراف المعنية، وهو ما قوبل بانتقادات واسعة من قبل المراقبين الذين اعتبروا أن هذا السلوك يعكس تعنتًا غير مبرر.

قبل ستة أشهر، قدمت الجماعة خطوة جديدة يمكن اعتبارها "تنازلاً نسبيًا"، حيث قالت إنها مستعدة لتنفيذ نصف المطالب فقط مقابل استجابة الطرف الآخر، لكنها مجدداً لم تتلقَ أي رد رسمي أو تفاعل إيجابي.

الخطوة الأخيرة: تنازلات كبيرة دون رد

في الأيام القليلة الماضية، أعلنت الجماعة بشكل رسمي التنازل عن أغلب المطالب السابقة، مكتفية بالتأكيد على تنفيذ جزء بسيط منها، مثل إعادة فتح مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة، ووقف الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة على الأراضي السعودية.

وعلى الرغم من هذا التنازل الكبير الذي يُعدّ غير مسبوق، فإن الجماعة أكدت أنها لم تتلقَ أي رد حتى الآن من الجانب السعودي أو التحالف العربي.

مصادر مقربة من الجماعة قالت إن هذا التوجه الجديد يأتي في ظل الضغوط الدولية المتزايدة لإنهاء الحرب، خاصة بعد تزايد الأزمات الإنسانية في اليمن، والتي تعتبر واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العصر الحديث. كما أن التغيرات الجيوسياسية في المنطقة، بما في ذلك التقارب بين إيران والسعودية، قد تكون أحد العوامل التي دفعت الجماعة إلى اتخاذ هذه الخطوة.

ردود الفعل والتحليلات

المحللون السياسيون يرون أن هذه الخطوة قد تكون محاولة من الحوثيين لإظهار حسن النوايا أمام المجتمع الدولي، خاصة بعد الاتهامات المتكررة لهم بعرقلة الجهود السلمية.

من جهة أخرى، يرى البعض أن التحرك الحوثي قد يكون تكتيكًا جديدًا لتحسين شروط التفاوض، خاصة وأن الجماعة لا تزال تسيطر على العاصمة صنعاء وبعض المناطق الاستراتيجية في البلاد.

التحديات المقبلة

رغم هذه الخطوة الإيجابية من الحوثيين، إلا أن هناك تساؤلات حول مدى استعداد السعودية والتحالف العربي للقبول بهذه التنازلات، خاصة في ظل انعدام الثقة بين الطرفين.

كما أن هناك مخاوف من أن يؤدي غياب رد رسمي إلى إحباط الجهود السلمية مرة أخرى، مما قد يعيد الأمور إلى نقطة الصفر.

دعوة للمجتمع الدولي

في الوقت الذي تستمر فيه الحرب باليمن، يبقى المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لدعم جهود السلام وإنهاء معاناة الشعب اليمني.

ويأمل المراقبون أن يتم التعامل مع هذه الخطوة الحوثية بجدية، وأن تكون بداية لحوار حقيقي يؤدي إلى حل شامل للأزمة.