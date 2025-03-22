شكرا لقرائتكم خبر عن لهذه الأسباب.. مسلسل حكيم باشا يحقق نجاحات كبيرة لليوم 21 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحقق مسلسل حكيم باشا نجاحا استثنائيا منذ بداية انطلاقة، حيث يتصدر التريند اليومي عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، ليدخل قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة يومياً فى مصر وبعض الدول العربية، وذلك لانتظار عدد كبير من الجمهور ومحبي الدراما الصعيدية لمشاهدته، عبر شاشات قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية ومنصة Watch it الرقمية، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم 2025.

وتصدر اليوم هاشتاج الحلقة 21.. من مسلسل «حكيم باشا» للنجم مصطفى شعبان وآخرين، التريند على مختلف محركات البحث الإلكتروني فى مصر وعدد من الدول العربية، ومنها موقع التدوينات القصيرة "X" و"جوجل" وتطبيق "التيك توك" والأكثر بحثاً على موقع "الفيس بوك"، وذلك وسط إشادة وتفاعل عدد كبير من قبل الجمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

أسباب دفعت الجمهور لمشاهدة «حكيم باشا»

أولا: القضايا الذى يناقشها المسلسل

حيث يتضمن أكتر من قضية شائكة ومعقدة فمنها؛ الميراث الشرعي وتعدد الزوجات والنسب والآثار والإرهاب وغيرهما، ليلامس واقع شخصيات حقيقية من لحم ودم يواجهون تحديات وصعوبات وعراقيل فى حياتهم، ف بالتالي استطاع أن يكون العمل محل إهتمام من قبل قاعدة عريضة من جمهور الدراما.

ثانيا: شهادة ميلاد مصطفى شعبان في الدراما الصعيدية

يتمتع النجم الكبير مصطفى شعبان بشعبية جارفة من قبل الجمهور بأعماله العالقة فى إذهان وقلوب محبيه في مصر والوطن العربي والذى ليست من فراغ فإن أهم ما يميز مسلسل «حكيم باشا» بأنه أول عمل صعيدي ل مصطفى فهو التحدي الأكبر له ورهانه الكسبان، فالبداية بنجاحه عن طريق اللهجة والأداء الصوتي، إذ أستخدم لكنة صعيدية سلسة بعيدة عن المبالغة، وأضافه لزمات كلامية تعكس طبيعة شخصيته سواء كانت ابتسامه معينة، والهدوء والحكمة عند التصرف، وردود الفعل التلقائية التى تعكس عفوية الشخصية، واستخدام تون الصوت المتوازن وليس به زعيق وصريخ، فكل هذا ساهم فى نجاح المسلسل بهذا الصدى الواسع، ليصل الأمر إلى ارتباط وتعلق الجمهور بتفاصيل الشخصية وبساطه لازماته العصرية الذي لا تفارقه خلال الأحداث، وتصدرها دائماً مؤشر البحث بصفة مستمرة من قبل الجمهور والمتابعين علي وسائل السوشيال ميديا المختلفة.

ثالثا: كاست هذه الملحمة الدرامية

يمتاز كرو هذه الملحمة بتقديم أدوار بعيدة عن القوالب المعتادة لهما في التمثيل، حيث يتمتعون بموهبة إستثنائية جعلتهم حديث الساعة على السوشيال ميديا وعلى رأسهم؛ الفنانة سهر الصايغ حيث تقدم الشخصية بأداء وكاريزما من توقيعها، فتقدم الشر بنمط يحبه ويرضاه الجمهور فلديها القدرة على الانتقال بين التعبيرات والكلمات المختلفة بسلاسة ودون افتعال أو جهد، بالإضافة إلى الفنانة هاجر الشرنوبي التى تعتمد بالأساس في كل الأداءات التي تقدمها على التعبير بالوجه والعيون، وتلوين الصوت فى خدمة المعنى والشخصية التي تقدمها لما تمر به من أزمات نفسيه بحته ومشاعر رومانسية إتجاه زوجها للحفاظ عليه، بالإضافة، إلى الفنان القدير رياض الخولي الذى يمثل ثقلاً كبيراً في هذا العمل حيث يقدم الشخصية دون تكشير أو تجهم، فهو يمتلك أداء وقدرة علي تجسيد الشخصية من خلال التفاصيل، ويندرج هذا النهج أيضاً بسرد السطور المنصرمة التى كتبت من كلمات لا توصف إبداع باقي كاست هذه الملحمة الفنية الكبرى.

رابعا: حديث الشارع المصري!

أصبح مسلسل "حكيم باشا"، يتصدر الشاشات في الشارع المصري، حيث يناسب كافه المراحل العمرية، حيث إنه عندما يأتي موعد عرضه يجلس العديد من الجمهور أمام الشاشات حتى يشاهدونه سواء داخل البيوت أو علي الكافيهات، لما يمتاز به من عدم ظهور الإسفاف أو المشاهد المبتذلة أو للافتعالات الكاذبة وغيرها من الصفات التي تخدش الحياء والتي لا تناسب ديننا ومجتمعنا سويا، فلذلك يجتمعون جميعاً ليترقبون عرضه ويتفاعلون معه بكل شغف واستمرار ليصبح وجبه أساسية بعد الإفطار في شهر الفرحة.

ويشار أن يتصدر هاشتاج مسلسل "حكيم باشا" ومصطفى شعبان المركز الأول فى مصر باستمرار منذ بداية عرض حلقاته لذات اليوم، وذلك عبر مختلف محركات البحث ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، بالإضافة، إلى عدد من الدول العربية الذى يتصدرها باكتساح علي فترات متقاربة وعلى رأسهم: السعودية، قطر، الكويت، الإمارات بقائمة الأعمال الأكثر مشاهدة، ولذلك بعد أن لاقى إشادات واسعة من قبل بعض المشاهدين فى مصر والوطن العربي وتفاعلهم مع أحداث هذا العمل.





وجدير بالذكر بأن مسلسل «حكيم باشا»، هو من إنتاج شركة سينرچي للمنتج تامر مرسي ومن بطولة النجم الكبير مصطفى شعبان ويشاركه في بطولتة كوكبة ونخبة كبيرة من النجوم وعلي رأسهم: النجمة سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، ساره نور، محمد نجاتى، ميدو عادل، سلوى عثمان، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، فتوح أحمد، محمد العمروسي، هاجر الشرنوبي، يارا قاسم، هايدى رفعت، أحمد فهيم، أحمد صادق، منير مكرم، أحمد بسيم، شيماء عباس، حمدي هيكل، ماجدة منير، رضا إدريس، مجدى السباعي، سيد التيتي، حمدي إسماعيل، محمود الشرقاوي وآخرين وهو من قصه وسيناريو وحوار محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين.

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