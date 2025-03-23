شكرا لقرائتكم خبر عن على الكشوطى لـ Extra News: المتحدة قدمت أعمالا مبدعة تعكس التقدم فى صناعة الدراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال الناقد علي الكشوطي لـ Extra News، إن الموسم الرمضاني الحالي يعتبر من أفضل المواسم الدرامية التي قدمتها الشركة المتحدة في السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى وجود إجماع بين النقاد والجمهور على تميز هذا الموسم.

وأضاف علي الكشوطي، خلال مداخلة هاتفية، إن الشركة المتحدة قدمت أعمالًا متنوعة في النصفين الأول والثاني من رمضان، بفضل لجنة مختصة لاختيار المحتوى المناسب للعرض التلفزيوني.

وأضاف أن هذه اللجنة تستقبل سيناريوهات من مبدعين مصريين، وتختار الأعمال التي تتناسب مع الشاشة، مما أتاح الفرصة لتناول قضايا متنوعة بأساليب مبتكرة لم تُطرح من قبل.

كما أشار إلى مسلسلات مثل لام شمسية، "ظلم المصطبة"، "قلبي ومفتاحه"، و"الشرنقة" كنماذج تعكس التطور الملحوظ في الإنتاج الدرامي هذا الموسم، مؤكدًا أن هذا التنوع والإبداع يعكس التقدم الكبير في الصناعة الدرامية المصرية.

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