باعت ملابسها وعاشت طفولة بائسة.. آية سماحة تيثر الجدل بتصريحات عن حياتها الشخصية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 25 مارس 2025 04:19 مساءً - تصدر اسم الفنانة آيه سماحة ترند مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما كشفت عن العديد من الأسرار المتعلقة بحياتها الشخصية.

أبرز تصريحات آيه سماحة

أكدت آيه خلال لقائها مع الإعلامية أميرة بدر أن مرحلة طفولتها لم تكن هادئة ومستقرة خاصةً في ظل الخلافات بين والديها، وقالت: "كان في مشاكل كبيرة وخناقات وكلام سخيف مش عايزين نسمعه، كنت مش شايفة حب في البيت، ولا علاقة صحية بين أب وأم، وشايفة إنهم متوترين جداً مع بعض، فانفصلوا".

وروت آيه أنها مرت بظروف صعبة بسبب تغييرات في المستوى المادي لأسرتها، وقالت أنها اضطرت وقتها لبيع ملابسها لتخرج من هذه الأزمة خاصةً وأنها ظلت وسط أصدقائها أصحاب المستوى المرتفع، وعن هذه التجربة قالت: "لما مكانش في شغل ابتديت أفكر إزاي أعمل فلوس. بعت هدومي على إنستغرام وحاجات بتاعتي مش عايزاها، واشتغلت في شركة سياحة، وخرجت من الجامعة في سنة تالتة، وبدأت آخد ورش تمثيل علشان ده اللي بحبه".

أما فيما يتعلق بالإنجاب وتأسيس حياة أسرية فقالت أنها أجلت هذه الخطوة خلال الفترة الحالية، وذلك لأنها لا تعلم هل ستستطيع أن تجعلهم يعيشوا سعداء أم لا، بالإضافة إلى أنها ما زالت تكتشف الحياة من حولها، وليس لديها القدرة لتحمل مسئولية الأطفال.

الكابتن أحدث أعمالها

يُشار إلى أنشاركت في مسلسل "الكابتن" الذي عُرض ضمن مسلسلات رمضان 2025 وشاركها البطولة أكرم حسني، سوسن بدر، سامي مغاوري، أحمد عبد الوهاب، عمر شوقي، أحمد الرافعي، ميمي جمال، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا وخالد كمال وإسماعيل فرغلي وتأليف عمرو الدالي، قصة أيمن الشايب، وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة k media كريم أبو ذكري.

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