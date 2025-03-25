على الرغم من موقفه مع ياسمين صبري.. آراء إيجابية من النجوم في محمد رمضان

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 25 مارس 2025 04:19 مساءً - تصدر اسم الفنان محمد رمضان ترند مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما تم تداول مقطع مصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي يفيد خلافه مع الفنانة ياسمين صبري، وذلك خلال حفل سحور شركة ميديا هب. وبعد هذا التصرف الذي صدر من الفنان محمد رمضان تجاه النجمة ياسمين صبري، سوف نستعرض في هذا الموضوع رسائل غير متوقعة من النجوم لـ محمد رمضان نتيجة لتصرفاته.

رسائل النجوم لمحمد رمضان

هالة صدقي عن محمد رمضان: نجم النجوم

خلال شهر رمضان الكريم كشف عدد من النجوم عن أرائهم في تصرفات النجم محمد رمضان وتمثيله وأدائه من بينهم هالة صدقي، بدرية طلبة، فريدة سيف النصر، خالد سرحان وآخرون.كشفت هالة صدقي خلال حلولها ضيفة مع الإعلامي معتز الدمرداش في برنامجه "ضيفي مع معتز"؛ عن رأيها بالنجمقائلة: "اليوم هو نجم النجوم، وقد يبدو عبر وسائل التواصل بخلاف شخصيته الحقيقية، هو شخص طيب ومتواضع جدًا، وهو ممثل، أعني أن قد يوجد نجم لكن لا يكون ممثلًا حقيقيًا، أنه يعتمد على عناصر أخرى، لكن رمضان ممثلًا حقيقيًا".

وأكملت: "رمضان دائمًا يفكر خارج الصندوق، لهذا قد توافقا في العمل معًا هو ومحمد سامي، لأن سامي أيضًا يفكر خارج الصندوق، فهو كمبيوتر يجلس أمامك، ولكنه كمبيوتر ممتلئ بالإحساس".

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بدرية طلبة: محمد رمضان ممثل محصلش وسايب فراغ في الدراما

كما تحدثت الفنانةعن رأيها في النجموغيابه عن موسم دراما رمضان مع الإعلامية أميرة بدر في برنامجها "أسرار"، قائلة: "ممثل محصلش وسايب فراغ، مين بيقعد الناس قدام التلفزيون زي ماتش الكورة غير"، وأكملت: "أحب أشتغل معاه جداً، وهو بكل نجوميته عندما أتواصل معه على أي وسيلة من وسائل التواصل يجبني فورًا، عندما نتجتمع في مكان يرحب بيا كثيرًا ويقول لي دائماً وش الخير والسعد، هو متواضع وجميل جدًا، والناس هي اللي جعلته يعاند، ولم يستطع أحد ملئ فراغ عدم تواجده بعمل تلفزيوني في موسم دراما رمضان".

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محمد رجب عن محمد رمضان: ميجا ستار

وبسؤال الفنانفي برنامج "أسرار" عن إمكانية العمل مع الفنان، ردقائلًا: "آه طبعًا ممكن ولكن على حسب الدور وحجمه، ووضعي في الفيلم، وأنا أحبجدًا وبحترمه ولو فيه موضوع مناسب لي ولتاريخي طبعًا أعمله".

وأكمل محمد رجب متحدثًا عن ترتيب كتابة الأسماء في العمل على الأفيش قائلًا: "في الوقت الحالي طبعًا اسمه هو يتكتب على الأفيش الأول، محمد رمضان ميجا ستار؛ أنا ستار".

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فريدة سيف النصر: محمد رمضان كياد

كما أشادت النجمة فريدة سيف النصر أيضًا بالنجمقائلة: "ربنا معاه لأنه تعب كثيراً، والذي حصل عليه ومكانته ليس من فراغ ولكن نتيجة تعب، وأنا شايفة أن الناس تنتقده على المكاسب التي يحققها وليس فنه، فأنا مستغربة، وهو أيضًا يتعمد غيظهم، لأنيمتلك عزة نفس وكرامة، وبالتالي عند تعرضه للهجوم من أي شخص يبدأ في غيظه وكيده فهو كياد".

وأكملت: "أنا أتمنى عودة مشاركته في دراما رمضان من أجل المنافسة لأنه يحقق دائمًا أعلى نسب مشاهدة، وقد شاركته في عملين".

المطرب الشعبي عنبه: حبيبي

خالد سرحان: الكوميديا مفيهاش واسطة

كما تحدث المطرب الشعبيعنقائلًا: "يحبني وأحبه كثيرًا، بيقول عنى أني شكلي مش شبه الأغاني دي وإني أنظف واحد في المجال".كما علّق الفنان خالد سرحان على حديث البعض بأنه يقلّد الفنان، بهدف صدارة الترند عبر منصات التواصل الاجتماعي؛ قائلاً: "أنا مش بجيب سيرة حد، وأنا بعمل فيديوهات براحتي، وأنا واحد من الناس ومع الناس، وماليش دعوة بأشخاص، ومجبتش سيرة حد في حاجة من فيديوهاتي".

وأشار خالد سرحان خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، في برنامج "حبر سري"، على قناة "القاهرة والناس"، إلى أن تمثيل أعمال الكوميديا شيء صعب جداً. مضيفاً: "الكوميديا مفيهاش واسطة، وممكن تبقى ممثل عظيم لكن دمك مش خفيف، لكن أنا بحب أمثّل كلّ الأدوار".

وأوضح أنه قدّم خلال السنوات الماضية، أعمالاً متفاوتة، ما بين الكوميدي والدراما. قائلاً: "كلّ السنين اللي فاتت عملت كوميديا ودراما، والتمثيل بينقح عليا في أدوار الدراما، وببقى عايز أعمل شخصيات، وبعمل مسلسلين حالياً ولسه مخلّصتش".

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تفاصيل إحراج محمد رمضان لـ ياسمين صبري

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يُذكر أنه جاء في الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع أن الفنانة ياسمين صبري أثناء تواجدها في حفل السحور قامت بمصافحة‏وقالت له: "ازيك يا محمد، عامل ايه يا ابني"، ليستنكربشكل مفاجئ سؤالها واستخدامها لفظ "ابني" ويقوم بإحراجها، فما ‏كان علىإلا المغادرة وترك المكان وذهب ورائها المنتج محمد سعدي لتهدئة الأجواء بعد هذا الموقف.

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