شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حكيم باشا الحلقة 24.. كبير المطاريد يكشف لأحمد صادق شعوره بقرب أجله ويوصيه والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الحلقة 24 من مسلسل حكيم باشا، بطولة النجم مصطفى شعبان، الكثير من الأحداث، حيث ذهب الجارحي كبير المطاريد لرضوان "أحمد صادق" ليقرأ معه القرآن، وبعد أن انتهوا كشف له أنه يشعر بأن أجله قد اقترب، وقام بتوصيته بعض الوصايا، منها أن يقوم بالتسبيح له، وأن يدعو له ويدفن بجواره.

واستيقظت لومة "يارا قاسم" على كابوس مفزع مرة أخرى، وذلك خلال أحداث الحلقة 24 من مسلسل حكيم باشا، للنجم مصطفى شعبان، حيث رأت في منامها الإرهابيون يقتلون جارحي كبير المطاريد، والد صفا "هاجر الشرنوبي"، وعندما استيقظ كانت تبكي بصوت عال وسألتها صفا عن الكابوس وعلمت أنه يخص والدها، فاتصلت به على الفور وطلبت منه أن يأتي إلى القصر ولا يقوم بطلوع الجبل.

شهدت الحلقة 24 من مسلسل حكيم باشا، بطولة النجم مصطفى شعبان، الكثير من الأحداث، حيث ذهبت لومة "يارا قاسم" إلى غزل "دينا فؤاد" لتنصحها بأن تترك القصر هي وابنها، وأكدت لها أن تلك النصيحة بسبب خوفها عليها، فإن لم تترك القصر سيصيبهم مكروه، وظنت غزل أنها تريد أن تجعلها تترك القصر لأنها تغير منها لكنها أقسمت لها أن السبب هو خوفها عليهم.

وبدأت الحلقة 24 من مسلسل حكيم باشا للنجم مصطفى شعبان، بمقابلة ياسين "ميدو عادل" لحبيبته شهد "إنجي سلامة" وطلبت منه شهد أن يتقدم لخطبتها مرة أخرى وأن والدها سيوافق بعدما عرف أن نوح الباشا هو أبوه، وحاول ياسين أن يقنعها بعدم الزواج منه ولكنها ظلت متمسكة به حتى بعدما كشف لها أنه يعمل في غسيل الأموال.

أبطال مسلسل حكيم باشا



مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد، أحمد بسيم ، محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، محمد العمروسي، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.



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مسلسل حكيم باشا