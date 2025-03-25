شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى كامل: أرصدة نقابة الموسيقيين حاليا 405 ملايين جنيه والان مع تفاصيل الخبر

تقدم الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية بالشكر لمجلس النقابة على ما وصلت إليه من موارد نفتخر بها حاليا، حيث وصل معاش النقابة إلى أعلى معاش نقابة مهنية في مصر.

وقال مصطفى كامل، في المؤتمر الذي عقده بعد حفل إفطار نقابة الموسيقيين: فخور بمستوى الخدمات التي قدمت إلى وقتنا هذا والتي كانت آخرها ذبح العجول، وإن شاء الله ستكون عادة ثابتة كل عام.

وتابع: الحمد لله حاليا أرصدة النقابة وصلت إلى 405 مليون جنيه، وهذا بمجهود كل شخص يعمل بصدق، وأتوقع أن تصل الأرصدة خلال خمس سنوات قادمة لا تقل عن مليار جنيه سواء أنا موجود كنقيب أم لا.

وأقامت نقابة المهن الموسيقية حفل الإفطار السنوي الجماعي، وذلك بأحد الأماكن المطلة على نيل القاهرة، بحضور الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين وأعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء الجمعية العمومية ورؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات والأقاليم.

وفي تصريحات صحفية قال الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، إن إقامة حفل إفطار فى شهر رمضان المبارك تحرص عليه النقابة كل عام، وذلك حرصًا من البيت الكبير لموسيقيين مصر على مشاركة أعضائها جميع المناسبات وزيادة سبل التلاقي بين الزملاء والتأكيد على روح المحبة والود بين الجميع.

وأثنى الحضور عقب حفل الإفطار وسط أجواء رمضانية مميزة، تعكس تعزيز روح التعاون والانتماء بين الزملاء، من خلال لقاء موسع جمع بين أعضاء نقابة المهن الموسيقيين بالدور المهم الذى يقوده نقيب الموسيقيين بمختلف المحافظات فى خدمة المجتمع الموسيقي.

وشهد حفل أفطار نقابة المهن الموسيقية حضور عدد من الشخصيات والضيوف، منهم أسرة الراحل حماده أبو اليزيد، وأسرة المرحوم عمرو شيحة، كما حضر من أعضاء مجلس نقابة الموسيقيين الفنان حلمى عبد الباقى والدكتور محمد عبد الله وعاطف إمام وخالد بيومي وأحمد العيسوى ومنصور هندى ومحمد صبحي وعلاء سلامة وعلي الشريعي وايمن أمين.



مصطفى كامل أرصدة نقابة الموسيقيين حاليا 405 مليون جنيه



مصطفى كامل أرصدة نقابة الموسيقيين حاليا 405 مليون جنيه