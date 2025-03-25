تسريحات ريترو مع خصلات نازلة لإطلالة أكثر شباب وحيوية.. استوحيها من النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 25 مارس 2025 04:19 مساءً - تعتبر تسريحة الريترو واحدة من أشهر تسريحات الشعر الكلاسيكية التي تعود إلى زمن الخمسينات، وهي تمنحك إطلالة جذابة وملفتة للنظر في أي مناسبة؛ حيث تعتمد الكثير من النساء هذه التسريحة من أجل الحصول على مظهر ساحر وملفت. كما تعتبر هذه التسريحة من التسريحات الحاضرة بقوة على السجادة الحمراء. وتعد موضة الشعر الريترو الأكثر أناقة وانتشاراً بين النجمات على مرور السنوات، فرغم أن هذه الصيحة الجمالية انطلقت منذ الخمسينات من القرن الماضي مع أشهر نجمات الفن من أيقونات النجمات، إلا أن العديد من النجمات الحاليات يُعدن إحياء هذه الموضة الخالدة إلى اليوم، وأيضاً شاهدنا هذه الموضة بارزة في العديد من عروض الأزياء العالمية؛ خاصة مع خصلات الشعر المنسدلة على جانبي الوجه أو مع الغرة الريترو المسرحة مع الشعر بأسلوب منظم وأنيق، يُبرز أنوثة المرأة ويُزيدها جاذبية.

وإذا كنتِ تبحثين عن هذه الموضة لمناسبتك، عليك اختيار تسريحات شعر ريترو مع خصلات نازلة على طريقة النجمات؛ لتكوني مميزة وملفتة.

تسريحة ذيل الحصان الريترو مع خصلات الغرة على طريقة بلقيس فتحي

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لمحبات تسريحة ذيل الحصان الريترو في مناسبتك، يمكن اختيار أسلوب النجمة بلقيس فتحي التي تألقت في واحدة من أجمل إطلالاتها بشعرها الطويل قبل أن تتخلى عنه؛ حيث اختارت تسريحة ذيل الحصان بالشعر الريترو مع خصلات الغرة الوسطية منسدلة على جانبي الوجه، هذه التسريحة تقيكِ من التعرق، وتناسب كافة أشكال الوجه لا سيما صاحبات الوجه الدائري والطويل، كما تُزيد من أناقتك في مناسبتك.

تسريحة الريترو بالشعر النصف مرفوع من سميرة سعيد

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ومنْ تفضل تسريحة الشعر النصف مرفوع الريترو، يمكنك التألق بها على طريقة النجمة سميرة سعيدة التي اختارت في إحدى حفلاتها الغنائية تسريحة الريترو بالشعر النصف مرفوع، وأبقت خصلات من الغرة منسدلة على جانبي الوجه مع مكياج نيلي ملفت زاد من جمال وجاذبية إطلالتها، قد تناسبك هذه التسريحة في خطوبتك أو خلال سهرة عشاء مع الأقارب أو في مطعم فاخر.

تسريحة الريترو المنسدل على غرار أحلام

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وقد تناسبك تسريحة الريترو بشعرك الطويل والكثيف في مناسباتك أو خلال عشاء فاخر إذا اخترت أسلوب النجمة أحلام؛ حيث تألقت في إحدى إطلالاتها بتسريحة الريترو، وأبقت الغرة الوسطية منسدلة على جانبي الوجه، مما زاد من أناقتها وجاذبيتها، يمكن لهذه التسريحة أن تناسبك في كافة الأوقات خاصة المناسبات الفخمة التي تبرز اختيارك الراقي.

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تسريحة الريترو بالشعر الكاريه من أنغام

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ولصاحبات الشعر الكاريه القصير، ننصح باختيار النجمة أنغام التي اختارت تسريحة الريترو في إحدى إطلالاتها مع الغرة الجانبية المنسدلة على جانب الوجه بأسلوب ملفت وجذاب، ونسقت معها مكياجاً غرافيكياً عصرياً، هذه التسريحة تزيدك شباباً وصِغراً في العمر؛ حيث تعد من التسريحات العصرية الشبابية النابضة بالحياة وتليق بكل الأوقات.

خطوات تطبيق تسريحة الريترو في المنزل