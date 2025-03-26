منصور البلوشي يصف عمله مع هدى حسين بأنه حلم

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 26 مارس 2025 01:20 مساءً - شارك الفنان منصور البلوشي متابعيه صورة جمعته مع الفنانة هدى حسين من كواليس مسلسله الجديد "الصحبة الحلوة" الذي انتهى من تصوير مشاهده وسيعرض قريباً، واعتبر مشاركته بالعمل مع هدى هو حلم من أحلامه ولكنه بهذا العام تحقق حين اجتمع معها بعمل.

وعلق منصور البلوشي وكتب: "2025 كل شيء حلو قاعد يصيرلي ألف الحمدالله وحلم من أحلامي تحقق إني أمثل مع القديرة هدى حسين انتظرونا في مسلسل "الصحبة الحلوة" اللهم لك الحمد". وتفاعل معه متابعوه وهنأوه وأثنوا على تمثيله وإلى ما وصل إليه.

مسلسل "الصحبة الحلوة"

https://www.instagram.com/p/DHopJT_tJoP/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DHopJT_tJoP/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DHopJT_tJoP/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

عمل قادم لـ منصور البلوشي

https://www.instagram.com/p/DHciPuqIGVo/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DHciPuqIGVo/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DHciPuqIGVo/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

أعمال عُرضت لـ منصور البلوشي في الموسم الرمضاني

View this post on Instagram A post shared by MBC DRAMA (@mbcdramainsta)

"الصحبة الحلوة" هو مسلسل من تأليف عبدالله الحسيني وعبدالعزيز السبيعي ومن إخراج محمد دحام الشمري والإشراف العام محسن ملا حسين، وأحمد ملا حسين، ومن بطولة الفنانة هدى حسين، ميثم الحسيني، شبنم خان، سعاد الشطي، أنوار المنصور، عبدالله التركماني،، محمد الراشد، حسن الموسوي، بدر السعيد، فينيسيا هارون، وياسر علي الشمري تقع أحداثه في 10 حلقات.ويستعد منصور البلوشي لتقديم مسرحية خلال عيد الفطر القادم وهي مسرحية "المديـنة الترفيهية" من ﺇﺧﺮاﺝ بدر الشعيبي، وﺗﺄﻟﻴﻒ الأغاني لـ محمد الشريدة، ومن تأليف مريم نصير، ومن بطولة كلٍ من الفنان بدر الشعيبي، بشار الشطي، محمد الشعيبي، رهف محمد، منصور البلوشي، فيصل فريد، أحمد إيراج، يعقوب عبدالله، فرح الصراف، هادي خميس، منتظر الزاير، ربيع الصيداوي، بالإضافة إلى آخرين.قد ترغبين في معرفة منصور البلوشي ينشر بوستر مسلسليه وحوش وبيت الحمولة.. وهذا تعليقهوكان الفنانقد شارك بعملين بالموسم الرمضاني الأول مسلسل "بيت حمولة" من إخراج سائد بشير الهواري، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ جميلة جمعة ومن بطولة الفنانة إلهام الفضالة، طيف، شهد الياسين، في الشرقاوي، ليالي دهراب، حسين الحداد، شيلاء سبت، عبدالله البلوشي،، علي محسن، شملان العميري، غرور صفر، زيني كرم، زينب يوسف، شيماء قنبر، أحمد بن حسين، علي بن حسين، وزهراء دهراب، والتي تدور أحداث العمل حول عائلة تحت سقف واحد، وتتلاعب أم أرملة بحياة أولادها وأزواجهم، مما يثير صراعات حول التقاليد والرغبات الشخصية، وكل ذلك باسم حبها الخانق والمقيد لهم وتتوالى الأحداث.

أما العمل الثاني فهو مسلسل "وحوش" من ﺇﺧﺮاﺝ سعيد الماروق، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ فيصل البلوشي، ومن بطولة الفنانة شجون الهاجري، هيا عبدالسلام، فيصل العميري، بشار الشطي، علي كاكولي، منصور البلوشي، وتدور أحداثه حول قصص حقيقة قُدمت في إطار من الغموض والتشويق عبر مجموعة من الحلقات المنفصلة، حيث تتناول كل حلقة أحد أبرز وأشهر الجرائم الحقيقية التي حدثت في الكويت على مدار سنوات مختلفة.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».