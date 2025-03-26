منة فضالي تمازح إلهام شاهين وتوجه لها هذه الرسالة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 26 مارس 2025 01:20 مساءً - وجهت الفنانة منة فضالي رسالة خاصة للفنانة إلهام شاهين التي تجسد دور عمتها في مسلسل سيد الناس الذي يتم عرضه في موسم رمضان2025.

رسالة منة فضالي لإلهام شاهين

نشرت منة صورة جمعتهما من كواليس العمل، وكتبت عليها تعليق قالت فيه: "عمتي اعتماد الهواري قويه و مفتريه قعدتنا عندها علشان تتسلي علينا، بتعملي كده ليه يا عمتي، وامي أفعي اللداغ قصدي نافعه الدباغ غلبانه مش قدك بس الجارحي حيجيلنا حقنا،النجمه القمر اللي بموت فيها بجد ومن زمان الهام شاهين بحبك يا احلي اعتماد".

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وقد تفاعل رواد السوشيال ميديا مع هذا الصورة وأبدى الكثير منهم إعجابهم بأحداث العمل المميزة، وأشاد البعض بشخصية إلهام شاهين في هذا العمل.

قصة وصناع العمل

مسلسل"سيد الناس" يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، وتدور أحداثه حول شخصية الجارحي أبو العباس، وهو شاب من منطقة السبتية في القاهرة، يُلقب بـ"سيد الناس"، يتعرض للظلم ويتم الزج به في السجن، ليخرج لاحقاً ويسعى للانتقام واستعادة حقوقه، ومحاولة الكشف عن السر الذي أخفاه والده عنه منذ سنوات، مما يجعله يبحث عن الحقيقة وسط نزاعات كبيرة كما يحمل على عاتقه إرثاً ثقيلاً يسعى للحفاظ عليه.

مسلسل "سيد الناس" من بطولة عمرو سعد، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالدالصاوي، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، محمود قابيل، سلوى عثمان، طارق النهري، ياسين السقا، أسما سليمان، إنجي كيوان، إسماعيل فرغلي، دعاء حكم، مؤمن نور، ومن تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح والمخرج محمد سامي، والإخراج لمحمد سامي، وإنتاج صادق الصباح.

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