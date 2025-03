ناصر القصبي يقدم عروض مسرحية الشنطة خلال عيد الفطر بالرياض

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 26 مارس 2025 01:20 مساءً - يستعد الفنان ناصر القصبي لتقديم عروض مسرحيته "الشنطة" خلال ثالث أيام عيد الفطر بالرياض وتحديداً على مسرح بكر الشدي. ونشر حساب فعاليات العيد على الإنستغرام بوستر المسرحية وعلق وكتب: "أجواء كوميدية ممتعة مع مسرحية "الشنطة" من بطولة الفنان ناصر القصبي ونجوم آخرين، ضمن فعاليات العيد، ابتداءً من ثالث أيام العيد، الرياض، مسرح بكر الشدي.

كما نشر حساب عيشها على الإنستغرام بوستر المسرحية وعلق وكتب: "تنتظركم أوقات مضحكة مع مسرحية "الشنطة" من بطولة الفنان ناصر القصبي ومجموعة من النجوم ضمن فعاليات العيد، ابتداءً من ثالث أيام العيد، الرياض، مسرح بكر الشدي.

مسرحية "الشنطة"

أعمال قادمة للفنان ناصر القصبي

" هي مسرحية من بطولة الفنان ناصر القصبي ويشاركه بالعمل نخبة من النجوم منهم الفنانة هيلدا ياسين وحبيب الحبيب، وتدور أحداث المسرحية حول الدكتور "وليد" وهو طبيب تجميل ناجح ومهم، عندما يعود من إحدى رحلاته يجد نفسه في مأزق غير متوقع بعد تبدل حقيبته بأخرى غامضة! وهنا تنقلب حياته رأساً على عقب حيث يواجه مفاجآت غير سارة تهدد سمعته وتضعه أمام اختبارات صعبة مع عائلته، وتتوالى الأحداث إلى أن يخرج الطبيب من هذه الدوامة ويعرف لمن هي الحقيبة.يشارك الفنانبفيلم سينمائي تحت عنوان "The Seven Dogs" مع الفنان أحمد عز وتارا عماد، وقد أعلن عنه رسمياً المستشار تركي آل الشيخ من خلال حسابه الخاص على منصة إكس حيث نشر حينها صورةوأحمد عز وتارا عماد، وكتب تغريدة قال فيها: "النجم السعودي الأول الأستاذوالنجم الكبير أحمد عز والنجمة تارا عماد والنجم سيد رجب في لقطة من تصوير فيلم The Seven Dogs... الذي يصور بالكامل في الرياض وفي استديوهات الحصن Big Time في أضخم إنتاج لفيلم عربي".

