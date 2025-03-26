ياسمين عبد العزيز تستعد للانتقام في وتقابل حبيب

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 26 مارس 2025 01:20 مساءً - تصاعدت الأحداث بشكل كبير خلال الحلقات الماضية في مسلسل "وتقابل حبيب" الذي تقوم ببطولته الفنانة ياسمين عبد العزيز. وخلال الحلقات القادمة ينتظر الجمهور خطتها لاستعادة حقها، وذلك بعدما تعرضت للكثير من الظلم من زوجها وعائلته، بالإضافة إلى تعرضها للسجن وحرمانها من أطفالها.

ياسمين عبد العزيز تستعد للانتقام

حمستالجمهور لأحداث الحلقات القادمة ونشرت صورة من المسلسل عبر حسابها على فيس بوك، مصحوبة بتعليق: "حسبي الله ونعم الوكيل فيكوا"، وأضافتتعليق آخر قالت فيه: "أنا مع كل الناس اللي أذوني في العشر الأواخر من رمضان،، حسبي الله ونعم الوكيل فيكوا".

قصة وصناع مسلسل وتقابل حبيب

بطولة، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، بسنت شوقي، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبوباشا، إنجي كيوان، أحمد عبد الله، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدي هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري وإنتاج شركة سينرجي.

تدور الأحداث حول شخصية ليل الحسيني التي تجسد شخصيتها ياسمين عبد العزيز، التي تعيش حياة هادئة مع زوجها «يوسف»، ويجسده النجم خالد سليم، وهو رجل أعمال، لكن تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن، حيث تكتشف «ليل»، بشكلٍ مفاجئ، أن زوجها متزوج سراً من امرأة أخرى تُدعى «رقية العسكري»، وتجسد شخصيتها نيكول سابا، وتدخل بعدها «ليل» في صدمة شديدة بعد معرفتها أن جميع أفراد العائلة كانوا على علم بالزواج الثاني لزوجها إلا هي، فتقرر الانفصال والابتعاد بشكل مباشر، في محاولة لاستعادة كرامتها رغم وجود مبررات بأن هذا الزواج الثاني كان من أجل حل أزمة مالية واجهتها شركة العائلة، وتبحث ليل عن علاقة حب جديدة، لكنها تتورط في صراعات مختلفة لم تكن تتوقعها، وتتغير معها حياتها تدريجيًا.

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