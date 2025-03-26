خاص لـ الخليج 365 مروة محمد تكشف عن مسلسلها القادم تظن أنك نجوت

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 26 مارس 2025 01:20 مساءً - تواصل الفنانة مروة محمد تصوير مشاهدها من مسلسلها الجديد "تظن أنك نجوت" والذي تقع أحداثه في 90 حلقة. وكشفت مروة محمد لـ الخليج 365 تفاصيل العمل قائلة: "حالياً لا زلت أصور مسلسلاً جديداً بعنوان "تظن أنك نجوت" ويقع العمل في 90 حلقة وهو لصالح mbc وشاهد وسيُعرض في شهر أكتوبر2025 بإذن الله.

دور مروة محمد بمسلسل تظن أنك نجوت

عن تفاصيل العمل قالت مروة: "لا أستطيع أن أتحدث كثيراً عن العمل ولكن كل ما أستطيع قوله إن مسلسل "تظن أنك نجوت" هو عمل درامي أكشن، وأحداث العمل تتميز بالغموض، أما دوري بالمسلسل هو مختلف قليلاً وهي امراة تتواجد في لندن وتتواصل مع عائلتها وأبنائها عبر برامج الزوم سكايب بسبب هروبها إلى لندن بقضية وهي جريمة قتل لكنها لم ترتكبها ويتم تضليلها من قبل زوجها ووالدته وإيهامها أنها مطاردة من قبل السلطات، ولكنها تكتشف أخيراً أنها لم تكن مدانة ولا يوجد عليها أي تهمة وفي أحداث الحلقة 40 تقرر أن تعود للانتقام بسلسلة من الأحداث التي قد لا يتوقعها المشاهد وتتوالى الأحداث.

وتابعت مروة محمد وقالت: "العمل فيه الكثير من الأحداث تقع خلال 90 حلقة وستُعرض على mbc وأيضاً شاهد، وسأنتهي من تصويره بمشيئة الله في شهر يوليو وسيتم تصوير العمل بين مدينة نيوم وتبوك والرياض، وسيشاركني أحداث العمل نخبة من الفنانين منهم الفنانة فخرية خميس، محمد الحجي، فيصل العمري، عبد الهادي الشاطري، نغم المالكي، مديحة، ديمة مسلم، روان علي، محمد الهاشم، حمد يوسف، والأستاذة مريم الغامدي، بالإضافة إلى آخرين ومن إخراج رامي رزق الله". واختتمت مروة حديثها قائلة: "العمل أحداثه جميلة ومشوقه وأتوقع أن يتفاعل معه المشاهد عند عرضه لما للقصة أبعاد وتحمل مفاجآت وأحداثاً كثيرة".

عمل يعرض الآن لـ مروة محمد

مروة محمد- الصورة من المصدر

ويُعرض الآن بالموسم الرمضاني 2025 للفنانةمسلسل "الزافر"، وهو مسلسل تراثي تجري أحداث المسلسل في قرية جبلية جنوب السعودية خلال حقبة زمنية قديمة، وتحدث فيها العديد من الصراعات الداخلية والخارجية، ما يؤدي إلى سلسلة من التحولات الدرامية، المسلسل من بطولة الفنان جبران الجبران،، راشد الشمراني، أضوى فهد، غادة الملا، عزام النمري، مريم الغامدي، مرزوق الغامدي، علي الحميدي، ندى آل حاجي، أيمن مطهر، عزيز بحيص، حسام الحارثي، بدورالعتيبي، نوف سعد، محمد الزهراني، رضوى مزين، ريم الغامدي، ومن إخراج سيف الشيخ نجيب، وتجسدبالعمل دور "عزة" وهي زوجة "يحيى" البطل إللي عاشت معه كل الظروف القاسية إلى أن وصلت لمرحلة أنها تترك كل شيء وتذهب.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».