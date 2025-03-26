اخبار الخليج

الخليج اليوم .. واشنطن: ممتنون لولي العهد السعودي لتسهيله المحادثات مع موسكو

0 نشر
0 تبليغ

الخليج اليوم .. واشنطن: ممتنون لولي العهد السعودي لتسهيله المحادثات مع موسكو

الرياض - كتب موسى القحطاني -  

أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة الأميركية تعرب عن امتنانها تجاه الأمير رئيس مجلس الوزراء وذلك لدوره في تسهيل محادثات الجولة الثالثة من المفاوضات الأميركية - الروسية والأميركية - الأوكرانية، في الرياض، في لقاءين منفصلين، تضمنت بحث الجوانب الفنية، وشملت حماية منشآت الطاقة والبنية التحتية الحيوية، ومصير الأطفال الأوكرانيين الذين نُقلوا إلى روسيا.

 

واختُتمت في الرياض جولة ثالثة من المباحثات الأميركية - الروسية والأميركية - الأوكرانية، إذ تأتي هذه المحادثات ضمن مساعي لحل الأزمة في أوكرانيا، بفضل علاقاتها المتوازنة مع مختلف الأطراف، - "أميركا -روسيا" - فضلاً عن رغبتها في تعزيز الأمن والسلام العالمي، وانطلاقًا من إيمانها بأهمية الالتزام بالقوانين والأعراف الدولية، مؤكدة أن الحوار هو الوسيلة الأنجح لحل النزاعات وتقريب وجهات النظر، بما يرسخ الأمن والاستقرار الدوليين.

 

في الإطار ذاته، أعلن البيت الأبيض أن "روسيا وأوكرانيا تعهدتا بوقف الأعمال العدائية بالبحر الأسود"، وأكد وزير الدفاع الأوكراني، رئيس الوفد الأوكراني في محادثات الرياض، رستم أوميروف، أنه جرى التوصل إلى اتفاقات مع الولايات المتحدة لضمان سلامة الملاحة في البحر الأسود، وتنفيذ حظر كامل على مهاجمة منشآت البنية التحتية للطاقة.

 

 

من جهة أخرى، قال البيت الأبيض في بيانه إن "أميركا وأوكرانيا اتفقتا على التزام واشنطن بالمساعدة لإنجاز تبادل أسرى الحرب"، وذكر أنه سيواصل "تسهيل المفاوضات بين كييف وموسكو في الرياض".

 

وذكر البيان بأنه عقب اجتماع فريقي الخبراء لروسيا والولايات المتحدة في الرياض، أكدت واشنطن وموسكو مواصلتهما العمل على تحقيق سلام دائم في أوكرانيا، فيما شددت أميركا على الموقف المبدئي للرئيس دونالد ترامب بشأن الحاجة إلى وقف الاقتتال من جانبي الصراع الروسي - الأوكراني كشرط أساسي لتحقيق تسوية سلمية مستدامة.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا