بن أفليك يتحدث عن علاقته بزوجته السابقة جينيفر غارنر: أنا حقاً محظوظ

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 26 مارس 2025 01:20 مساءً - يبدو أن الأقاويل المُثارة مؤخراً بشأن عودة علاقة بن أفليك بزوجته السابقة جينيفر غارنر بها شيءٌ من الصحة، حيث تحدث بن أفليك بإيجابية عن غارنر معرباً عن امتنانه لوجودها في حياته، وقال إنه محظوظ جداً لأن لديه شريكة رائعة في تربية الأبناء.

بن أفليك يشيد بزوجته السابقة جينيفر غارنر

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بن أفليك هو ضيف عدد شهر أبريل من من مجلة GQ، وقد تحدث للمجلة عن الشهرة والأبوة وتحديات الحياة تحت الأضواء. وأثناء حديثه، ألقى الضوء على مشاركته في تربية أبنائه الثلاثة؛ فيوليت، سيرافينا، وصامويل، وأشاد بالعلاقة التي حافظ عليها هو وغارنر على مرّ السنين، حيث قال: "أنا محظوظ جداً لأن لديّ شريكة رائعة في تربية الأبناء، جينيفر غارنر، وهي أم رائعة، ونعمل معاً بشكل ممتاز".

شائعات الرجوع تحيط بـ بن أفليك وجينيفر غارنر

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على الرغم من العلاقة الوثيقة التي تجمع بن أفليك وجينيفر غارنر، إلا أن نزهة عائلية للزوجين السابقين يوم 2 مارس الحالي مع أبنائهما تحولت إلى حديث السوشيال ميديا التي تكهنت بعودة العلاقات الرومانسية بينهما، حيث شوهدا في صالة ألعاب، وما كان نواة الشائعات، هو قيام أفليك بوضع ذراعه حول خصر غارنر، مما أثار نقاشاً حول علاقتهما الودية.

ومن الجدير بالذكر أن أفليك تزوج من غارنر عام 2005، وانفصلا عام 2015، بينما تم الطلاق عام 2018. وتزوج أفليك لاحقاً من جينيفر لوبيز عام 2022، لكن زواجهما انتهى بعد عامين عندما تقدمت لوبيز بطلب الطلاق في أغسطس 2024.

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بن أفليك يتحدث عن انفصاله من جينيفر لوبيز

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وفي سياقٍ آخر من حديثه مع مجلة GQ، قال أفليك إنه لا يمانع الحديث عن حياته الشخصية قليلاً طالما أنه يُعبّر عن مشاعره ونواياه ومعتقداته. وتحدث أفليك عن علاقته بـ جينيفر لوبيز، وقال إن الشائعات التي ظهرت حولهما دفعت الناس إلى تصديقها، وأشار إلى أن جميعها غير صحيح.

وأشاد أفليك، البالغ من العمر 52 عاماً، بلوبيز، البالغة من العمر 55 عاماً، ووصفها بأنها تعاملت مع الشهرة بمهارة وإتقان أكثر منه، مضيفاً: "فأنا بطبعي أميل إلى أن أكون أكثر تحفظاً وخصوصية من طبعها، وكنت دائماً أتعجب لقدرتها على التوفيق بين الأمرين؛ بين الشهرة والتمثيل وبين دعم شخص تحبه".

وأكد أفليك خلال حديثه: "أنا أكنّ لـ جينيفر كل الاحترام والودّ"، وقال عن تكهنات الناس بأسباب انفصالهما: "الحقيقة أكثر واقعية بكثير مما يعتقده الناس. لا توجد فضيحة، ولا حكايات طويلة، ولا مؤامرات. الحقيقة هي مجرد قصة عن أشخاص حاولوا جاهدين التوفيق بين حياتهم وعلاقاتهم ولم يوفقوا"، وتابع: "آمل أن أكون قد أوضحت أنني أكنّ لها احتراماً كبيراً".

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