شكرا لقرائتكم خبر عن الأميرة ظل حيطه الحلقة 9.. مها نصار ترتدى النقاب وتتزوج من نيقولا معوض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل الأميرة ظل حيطه الحلقة 9، بطولة النجمة ياسمين صبري والنجم نيقولا معوض، الذى يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، على قناة ON، مشهد فلاش باك أثناء ذهاب "نانسى" مها نصار مرتدية النقاب، لمقابلة "أسامة" نيقولا معوض في مكتبه، وتحدثت معه بأنها ارتدت النقاب التزاماً منها ولكن في الحقيقة هو للتقرب من "أسامة" نيقولا معوض بعدما علمت ما يريده من زوجته "زينب" قبل طلاقها.

واختتمت الحلقة بذهاب "أسامة" نيقولا معوض لمنزله الجديد، وخلال المشهد ظهرت "نانسى" مها نصار بمنزله، حيث تبين زواجه منها.

وشهدت الحلقة ذهاب "أسامة" نيقولا معوض إلى مستشفى حكومي، وقام بإعطاء رشوة لممرض لكى يكتب له تقريرا يحبس به "أحمد" عابد عناني.

انتقل المشهد إلى "زينب" بمحاولة سحب مال من الفيزا الخاصة بها لكى تدفع تكلفة المستشفى بعد إصابة والدها بجلطة في المخ، ولكنها لم تجد أي مال بها، وأخبرت "محمود" أحمد جمال سعيد بعدم القلق تجاه المستشفى.

وذهبت "زينب" لزيارة شقيقها بقسم الشرطة وأخبرته بحال والدهما، ووكلت له محاميا ليتابع مسار القضية معه، وتحدث المحامي إلى "زينب" وأخبرها بأن زوجها لديه سند قانون لكل شيء ومثبت بالمحضر أن هناك اتفاقا على الطلاق وأنها وقعت على التنازل عن كل شيء حتى عن حضانة ابنها.

استغربت "زينب" من هذا الكلام وأنكرته وأخبره بأن عقود الفيلا فقط التي مضت عليها، ليخبرها "محروس المحامي" بأنها وقعت على كل شيء دون علمها، وأخبره بأن "أحمد" تم تجديد حبسه 15 يوما بسبب التقرير الطبي الذى استخرجه "أسامة".

مواعيد عرض وإعادة مسلسل الأميرة ظل حيطه

يعرض مسلسل الأميرة ظل حيطه على قناة ON في تمام الساعة 11 مساءً، والإعادة 9 ونصف صباحاً.

أبطال مسلسل الأميرة ظل حيطه

يناقش مسلسل الأميرة ظل حيطه للنجمة ياسمين صبرى، قضايا المرأة والتسرع في اتخاذ قرار الزواج بسبب الوضع المادى للزوج ، وذلك من خلال حكاية زينب (ياسمين صبرى) التي تتزوج من أسامة (نيكولا معوض)، بعد موافقة أهلها عليه بسبب وضعه المادى ومثاليته التي أظهرها لهم، ولكن تكتشف زينب العديد من الأمور فى شخصية زوجها وتنقلب حياتهما تماما وتصبح جحيم.

قصة مسلسل الأميرة ظل حيطه

مسلسل الأميرة - ظل حيطه مأخوذ عن قصة حقيقية، سيناريو وحوار محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل وإنتاج مها سليم، وينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين صبرى كلٌّ من: نيقولا معوض، وفاء عامر، مها نصار، هالة فاخر، نضال الشافعي، هند عبد الحليم، عابد عنانى، أحمد جمال سعيد، هاجر عفيفى، سمر مرسى، عزت زين، محمد دسوقى وعدد آخر من الفنانين.

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