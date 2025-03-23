شكرا لقرائتكم خبر عن فهد البطل الحلقة 22 .. فايزة الشبح تسامح العوضى لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 22 من مسلسل فهد البطل إثارة شديدة بعدما أخبر العوضي"فهد" الحاجة فايزة الشبح "لوسى" بما جرى بشأن تسببه في قتل ضياء دون علمه، ثم أخبرها بأنه سيأتي لها بحفيد توفيق التمساح ويقتله إلا أنها أخبرته بأن هذا الحفيد هو ابن ضياء نجلها.

مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار شعبى مع خط درامى صعيدى، وبطولة أحمد العوضى، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسى، عصام السقا، محمود البزاوى، يارا السكرى، صفاء الطوخى، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبد العظيم، أحمد عبد الله محمود وآخرين.

وتدور أحداث مسلسل فهد البطل حول فهد الشاب الصعيدي الذى يضطر للهروب من أهله بسبب الظلم الذي تعرض لها، وبعد استقراره في القاهرة تتعرض شقيقته لحادث يجعله تدخل في معارك وصراعات لا تنتهي، من أجل الحصول على حق شقيقته.

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