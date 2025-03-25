شكرا لقرائتكم خبر عن "البريد" توضح حقيقة الحريق بمحيط مبنى الهيئة فى رمسيس والان مع تفاصيل الخبر

نفت الهيئة القومية للبريد ما تم تداوله بشأن نشوب حريق في مبنى البريد بمنطقة رمسيس، مؤكدة أن الحريق اندلع فى مبنى مجاور، وليس في مقر الهيئة.

وأوضحت الهيئة، في بيان رسمي، أنه لم تسجل أي خسائر بشرية أو أضرار في مبنى البريد، مشيرةً إلى أن الجهات المعنية تعمل على إخماد الحريق بالكامل.

وناشدت الهيئة جميع وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة قبل نشر الأخبار، والاعتماد على المصادر الرسمية لتجنب تداول معلومات غير صحيحة.