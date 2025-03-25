شكرا لقرائتكم خبر عن فهد البطل الحلقة 24 .. فهد وراوية يلومان أمهما فى أول مقابلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الـ 24 من مسلسل فهد البطل لوم راوية وفهد لأمهم بعدما أخبراه بأنهما خائفان منها بعد زواجها من غلاب.

قصة مسلسل فهد البطل



وتدور أحداث مسلسل فهد البطل حول فهد الشاب الصعيدي الذى يضطر للهروب من أهله بسبب الظلم الذي تعرض لها، وبعد استقراره في القاهرة تتعرض شقيقته لحادث يجعله تدخل في معارك وصراعات لا تنتهي، من أجل الحصول على حق شقيقته.

أبطال مسلسل فهد البطل



مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار شعبى مع خط درامى صعيدى، وبطولة أحمد العوضى، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسى، عصام السقا، محمود البزاوى، يارا السكرى، صفاء الطوخى، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبد العظيم، أحمد عبد الله محمود وآخرين.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025