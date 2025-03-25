الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 25 مارس 2025.. وفقا لآخر التحديثات

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سعر الذهب اليوم الثلاثاء 25 مارس 2025.. وفقا لآخر التحديثات

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

الثلاثاء، 25 مارس 2025 04:00 م

ننشر أخر تطورات سعر الذهب اليوم الثلاثاء فى مصر، وفقا لآخر التحديثات، حيث سجل عيار 18 سعر 3,651 جنيه، وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب .

أسعار الذهب في مصر اليوم:

- عيار 24: 4,868 جنيهاً

- عيار 21: 4,260 جنيهاً

- عيار 18: 3,651 جنيهاً


وعلى المستوى العالمي، ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 15.2% منذ بداية العام، حيث حافظت الأونصة على قمتها فوق مستوى 3000 دولار، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 5.9% منذ بداية شهر مارس وحتى الآن. وتشير التوقعات إلى أن أسعار الذهب العالمية قد تواصل ارتفاعها لتصل إلى 3200 دولار للأونصة خلال الستة أشهر القادمة.

تجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً.


 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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