شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يغلق تعاملات اليوم على انخفاض اليوم الثلاثاء 25 مارس 2025 في البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اغلق سعر صرف اليورو أمام الجنيه على انخفاض في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 25 مارس 2025 في البنوك. وسجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري 54.63 جنيه للشراء، و54.78 جنيه للبيع، وسعر اليورو في البنك الأهلي المصري 54.45 جنيه للشراء، و54.79 جنيه للبيع، وسعر اليورو في بنك مصر 54.45 جنيه للشراء، و54.79 جنيه للبيع.

وجاء سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو في البنك المركزي المصري سعر اليورو في البنك المركزي المصري 54.63 جنيه للشراء.

54.78 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 54.45 جنيه للشراء.

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