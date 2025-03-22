شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن سبورت يلتقي سموحة اليوم فى كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق مودرن سبورت ، في التاسعة والنصف مساء اليوم السبت، نظيره سموحة باستاد القاهرة الدولى، في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر.

ويحتل فريق مودرن سبورت المركز الرابع في ترتيب المجموعة الأولى دون نقاط من مباراة، فيما يحتل فريق سموحة المركز الخامس والأخير بدون نقاط من مباراتين.

ويبحث الجهاز الفنى لفريق مودرن سبورت بقيادة الجزائرى عبد الحق بن شيخة، عن تحقيق الفوز الأول في كأس عاصمة مصر، من أجل إحياء الآمال في العبور للدور المقبل، وطالب اللاعبين بضرورة استغلال تعثرات سموحة من أجل حصد النقاط الثلاثة.

ويستعيد مودرن سبورت خدمات لاعبه أحمد مصطفى أمام سموحة، كما قرر منح محمود عبد الرحيم جنش حارس الفريق راحة من هذه المباراة والاستعانة بأحد الحراس أحمد يحيى ومحمد مجدى وكريم عماد.

في المقابل، يأمل أحمد سامى المدير الفني لفريق سموحة، وقف سلسلة النتائج السيئة التي يحققها الفريق في الآونة الأخيرة، وتحقيق الفوز من أجل التمسك بحظوظه في التأهل بعد الهزيمة من الحونة وبتروجت في الجولتين الأولى والثانية.