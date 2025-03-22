شاهد.. آخر فيديو لمدير البرامج بالتلفزيون القومي السوداني من داخل القصر الجمهوري قبل دقائق من سقوطه شهيداً رفقة زملائه

نعى أهل الإعلام بالسودان, فقيد الوطن والتلفزيون القومي فاروق الزاهر, والذي سقط شهيداً رفقة بعض زملائه داخل القصر الجمهوري. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الزاهر, ورفاقه سقطوا شهداء داخل القصر بعد أن قام الجيش بتحريره من مليشيا الدعم السريع. وظهر فاروق الزاهر, الذي كان يشغل منصب مدير البرامج بالتلفزيون القومي, وهو يحتفل بتحرير القصر في مقطع فيديو قام بتصويره قبل دقائق من سقوطه شهيداً إثر مسيرة أطلقتها مليشيا الدعم السريع. ياسين الشيخ (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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