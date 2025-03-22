شكرا لقرائتكم خبر عن فهد البطل الحلقة 21 .. توفيق التمساح يطلب من فهد استكمال زواجه من آسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الـ21 من مسلسل فهد البطل تدخل توفيق التمساح فى خناقة آسيا وفهد، وطلبه منه أن يهدأ، كما لام ابنته بعدما كذبت عليه بشأن علاقتها بفهد.

وشهدت الحلقة الـ21 من مسلسل فهد البطل ضرب العوضى (فهد البطل) لآسيا (يارا السكري)، وذلك بعدما علم بخبر حملها، ولكن والدها تدخّل وأخبره بوجوب التفكير فى الأمر لأنه سيعود بفائدة عليه.

استمرّت الحلقة الـ21 فى إثارتها بعدما شهدت معرفة فهد بحمل آسيا، ونظرا لأنه لم يلمسها فقد اكتشف أنهم زوجوها له حتى ينسبوا له طفلا من شخص آخر .

واستكملت الحلقة 21 إثارتها بعدما أخبرت شقيقة كناريا فهد بأنها تحبه وأنها تفضله على المليون جنيه جائزة فايزة الشبح لمن سيصل لابنها أو أي معلومة بشأنه دون أن تخبره أنها فى حوزتها هاتف ضياء، ولكن فهد ضربها على وجهها بعدما طلبت منه طلاق شقيقتها ثم الزواج منها.

يُعرض مسلسل فهد البطل الحلقة 21 بطولة النجم أحمد العوضي، ضمن مسلسلات رمضان 2025، على قناتي ON وON دراما وقناة الحياة، ومنصة Watch it الرقمية.

يعرض مسلسل فهد البطل على قناة ON في تمام الساعة 9:45 مساء، والإعادة الأولى في تمام الساعة 6:45 صباحا، بينما يعرض على on دراما في تمام الساعة 12 صباحا، ويعاد عرضها 12 ظهرا، و4:30 مساء.

ويعرض على قناة الحياة يعرض مسلسل فهد البطل الحلقة في تمام الساعة 10:45 مساء، والإعادة الأولى 5:00 صباحا، والإعادة الثانية 10:45 صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار شعبى مع خط درامى صعيدى، وبطولة أحمد العوضى، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسى، عصام السقا، محمود البزاوى، يارا السكرى، صفاء الطوخى، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبد العظيم، أحمد عبد الله محمود وآخرين.

وتدور أحداث مسلسل فهد البطل حول فهد الشاب الصعيدي الذى يضطر للهروب من أهله بسبب الظلم الذي تعرض لها، وبعد استقراره في القاهرة تتعرض شقيقته لحادث يجعله تدخل في معارك وصراعات لا تنتهي، من أجل الحصول على حق شقيقته.

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