شكرا لقرائتكم خبر عن علا الشافعى عن أداء أحمد السعدنى فى مسلسل لام شمسية: أداء متفرد شديد الخصوصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت الكاتبة الصحفية، علا الشافعى، رئيس تحرير جريدة الخليج 365، ومسئول المحتوى الدرامى بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بأداء الفنان أحمد صلاح السعدني، في مسلسل لام شمسية، الذي يُعرض ضمن الموسم الرمضاني 2025 عبر شاشات المتحدة.

وكتبت رئيس تحرير جريدة الخليج 365، ومسئول المحتوى الدرامى بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عبر حسابها الشخصي بموقع فيس بوك، قائلة "أداء متفرد شديد الخصوصية أحمد صلاح السعدني مع كل مشهد بيقول لنا إنه فنان كبير مفيش تفصيله بتفلت منه الصوت حركة الجسم نظرة العين الإيماءة إيه يا شيخ الحلاوة دي مع كل دور بيخلينا نعيد اكتشافه".

وأضافت الكاتبة الصحفية علا الشافعى: "بس في لام شمسية أحمد عمل نقلة تانية خالص، عشان كده نقولها بضمير مستريح عندنا أحمد السعدني يا جماعة، شكرا فريق عمل لام شمسية، شكرا كريم الشناوى الموهوب جدا جدا".

مواعيد العرض والإعادةيعرض مسلسل لام شمسية الحلقة 5 على قناة DMC الساعة 7:15 مساء، والإعادة الأولى 1:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:15 صباحا. قصة مسلسل لام شمسيةيناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا في إطار اجتماعي توعوى.مسلسل لام شمسية من تأليف ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى، ومحمد شاهين، وعدد آخر من الفنانين.

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