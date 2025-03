شكرا لقرائتكم خبر عن فهد البطل الحلقة 24 .. وفاة والدة فهد وراوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الـ 24 من مسلسل فهد البطل وفاة صفاء الطوخي أمام أعين راوية وفهد، وذلك متأثرة بالمادة التي وضعتها لها ضرتها، وذلك بعدما شهدت الحلقة في بدايتها لوم راوية وفهد لأمهما، بعدما أخبراها بأنهما خائفان منها بعد زواجها من غلاب.

مواعيد عرض مسلسل فهد البطل



مسلسل فهد البطل يُعرض على قناة ON الساعة 9:45 مساء، والإعادة الأولى في تمام الساعة 6:45 صباحا، بينما يُعرض على on دراما في تمام الساعة 12 صباحا، ويعاد عرضها 12 ظهرا، و4:30 مساء، كما يعرض على قناة الحياة الساعة 10:45 مساء، والإعادة الأولى 5:00 صباحا، والإعادة الثانية 10:45 صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أحمد العوضى، ميرنا نور الدين، أحمد عبد العزيز، كارولين عزمي، لوسى، محمود البزاوى، حمزة العيلى، عصام السقا، يارا السكرى، صفاء الطوخى، صفوة، محسن منصور، مجدى بدر، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبد العظيم، زينة منصور، ريم عامر وآخرين.

