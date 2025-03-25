شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حكيم باشا الحلقة 24.. مصطفى شعبان يقرر تحويل الأموال إلى بيتكوين والان مع تفاصيل الخبر

قرر حكيم باشا "مصطفى شعبان" أن يحول الأموال إلى بيتكوين، كما نصحه ابن عمه ياسين "ميدو عادل"، وذلك خلال أحداث الحلقة 24 من مسلسل حكيم باشا، فطلب من ياسين أن يفتح له حساب على الفور، وسأله عن الشخص المسئول عنه في مصر، وبالفعل ذهب ياسين ليفتح الحساب، وتواصل حكيم مع الشخص المسئول وطلب مقابلته في المزرعة ليلاً.

كشفت الحلقة 24 من مسلسل حكيم باشا، بطولة النجم مصطفى شعبان، الكثير من الأحداث، حيث ذهب الجارحي كبير المطاريد لرضوان "أحمد صادق" ليقرأ معه القرآن، وبعد أن انتهوا كشف له أنه يشعر بأن أجله قد أقترب، وقام بتوصيته بعض الوصايا منها أن يقوم بالتسبيح له، وأن يدعو له ويدفن بجواره.

واستيقظت لومة "يارا قاسم" على كابوس مفزع مرة أخرى، وذلك خلال أحداث الحلقة 24 من مسلسل حكيم باشا، للنجم مصطفى شعبان، حيث رأت في منامها الإرهابيون يقتلون جارحي كبير المطاريد، والد صفا "هاجر الشرنوبي"، وعندما استيقظت كانت تبكي بصوت عال وسألتها صفا عن الكابوس وعلمت أنه يخص والدها، فاتصلت به على الفور وطلبت منه أن يأتي إلى القصر ولا يقوم بطلوع الجبل.

شهدت الحلقة 24 من مسلسل حكيم باشا، بطولة النجم مصطفى شعبان، الكثير من الأحداث، حيث ذهبت لومة "يارا قاسم" إلى غزل "دينا فؤاد" لتنصحها بأن تترك القصر هي وابنها، وأكدت لها أن تلك النصيحة بسبب خوفها عليها، فإن لم تترك القصر سيصيبهم مكروه، وظنت غزل أنها تريد أن تجعلها تترك القصر لأنها تغير منها لكنها أقسمت لها أن السبب هو خوفها عليهم.

أبطال مسلسل حكيم باشا

مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد، أحمد بسيم ، محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، محمد العمروسي، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.

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