شكرا لقرائتكم خبر عن بعد شهور من وفاة شقيقه.. حسين الجسمى يعلن وفاة شقيقه الثانى حسن والان مع تفاصيل الخبر

توفى منذ قليل حسن الجسمي شقيق الفنان حسين الجسمي، وذلك بعد شهور قليلة وفاة شقيقه الفنان جمال الجسمي، وقد أعلن خبر الوفاة خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، حيث قال"بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ {يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ (27) ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً (28) فَادْخُلِي فِي عِبَادِي (29) وَادْخُلِي جَنَّتِي (30)} صدق الله العظيم، إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ننعى المغفور له بإذن الله تعالى: حسن جمعة الجسمي.

وتابع: رحمه الله رحمة واسعة، ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، يتقدّم بالعزاء أشقاؤه، محمد جمعة الجسمي، صالح جمعة الجسمي، فهد جمعة الجسمي، وحسين جمعة الجسمي، وأبناؤه:أحمد، عبدالعزيز، ماجد، وسعود .

وتقام موعد صلاة الجنازة: بإذن الله بعد صلاة الفجر يوم الأحد في جامع عمر بن الخطاب بمدينة خورفكان، مكان الدفن:

مقبرة الشرق – خورفكان، تقبّل العزاء: للرجال: في مجلس ضاحية الحوامي– خورفكان، بعد صلاة التراويح ولغاية الساعة 12 اعتبارا من يوم الأحد وذلك لمدة ثلاثة أيام، للنساء: في منزل المرحوم بحي البردي 7 (اليرموك سابقا) – خورفكان.

واسترسل؛ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ نسأل الله أن يغفر له، ويرحمه، ويسكنه فسيح جناته، ويثبّته عند السؤال، وينقّيه من الذنوب كما يُنقَّى الثوب الأبيض من الدنس.

وكان قد كشف الدكتور الفنان الإماراتي حبيب غلوم عن وفاة جمال الجسمي شقيق الفنان حسين الجسمي، والإعلامي صالح الجسمي، حيث كتب على حسابه: "لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأخ والزميل جمال الجسمي في ذمة الله شقيق كل من الفنان الكبير حسين الجسمي والاعلامي صالح الجسمي والملحن فهد الجسمي الله يرحمه ويغفر له ويصبر أهله ومحبينه خالص التعازي للأسرة الكريمة وللأسرة الفنية في #الإمارات إنا لله وإنا إليه راجعون".