شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتوح قائد الجبهة اليسرى للزمالك يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ27 والان مع تفاصيل الخبر

يحتفل أحمد فتوح ظهير أيسر نادي الزمالك اليوم، السبت، بعيد ميلاده الـ27، حيث ولد فتوح في 22 مارس عام 1998، والتحق بقطاع الناشئين بنادي إنبي، ليبدأ مسيرته مع الساحرة المستديرة بين صفوف الفريق البترولي.

خطف فتوح أنظار مسؤولي الزمالك في نفس الموسم الذي انضم فيه إلى إنبي لينتقل إلى القلعة البيضاء، لكنه لم يحظ بفرصة حقيقية للمشاركة وإظهار موهبته فخرج معاراً إلى سموحة، قبل أن يعود مجدداً إلى الزمالك ويقدم أوراق اعتماده لينهي صداع الجبهة اليسرى في المنتخب بعد معاناة استمرت لسنوات منذ اعتزال الجيل الذهبي.

ومع الزمالك شارك فتوح في 172 مباراة سجل خلالهم 6 أهداف وصنع 15 هدف لزملائه بالفريق، أما مع سموحة فشارك فتوح في 34 مباراة صنع خلالها 5 أهداف.

مهارة وتألق فتوح ظهرا بقوة في كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، والتي حصد المنتخب الوطني وصافته، بعدما لعب على أقوى نجوم الدوريات الأوروبية وأبرزهم أشرف حكيمي لاعب المنتخب المغربي، حيث أوقف خطورته وساهم مع زملائه في تأهل الفراعنة إلى المباراة النهائية.

وشارك فتوح مع المنتخب الوطني في 28 مباراة دولية بمختلف البطولات، سجل هدفاً وصنع آخر.