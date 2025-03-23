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اتحاد الكرة الطائرة يخطر الزمالك بموعد مباراته أمام بتروجت فى نصف النهائى

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اتحاد الكرة الطائرة يخطر الزمالك بموعد مباراته أمام بتروجت فى نصف النهائى

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

السبت، 22 مارس 2025 11:35 م

تلقى نادي الزمالك، إخطارا رسميا من الاتحاد المصري لكرة الطائرة، بشأن موعد مواجهة الفريق الأول للقلعة البيضاء "رجال" مع نظيره بتروجت في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.

وتقرر إقامة مباراة الزمالك وبتروجت، يوم الجمعة الموافق 4 أبريل المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على صالة حسن مصطفى بـ6 أكتوبر.

ويتكون الجهاز الفني لـ"طائرة الزمالك" من: "كارلوس شوانكي مديراً فنياً، وليد عبد العال مدرباً عاماً، محمد عبد المنعم "ماركو" مدرباً مساعداً، شادي فهيم محللاً للأداء، أحمد سعودي طبيباً، عبد الرحمن غانم إخصائياً للتأهيل، حاتم قنديل مدلكاً، أحمد سالم مخططاً للأحمال، أحمد شعلان مديراً إدارياً، سعيد أبو العلا "روبي" مسؤولاً للمهمات.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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