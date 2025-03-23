شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يقسو على المحلة بثلاثية فى كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق سيراميكا فوزا كبيرا على غزل المحلة بثلاثية نظيفة في المباراة التي جرت بينهما ضمن دور المجموعات لكأس عاصمة مصر، تقدم محمد عادل بالهدف الأول لسيراميكا في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء، وأضاف مازن ياسر الهدف الثانى في الدقيقة 55، واختتم فخرى لاكاى مهرجان الأهداف لسيراميكا في الدقيقة 81 من عمر اللقاء.

بهذه النتيجة رفع سيراميكا رصيده إلى 3 نقاط ليرتقى للمركز الثالث في ترتيب المجموعة، بينما توقف رصيد المحلة عند 4 نقاط، وما زال في وصافة المجموعة.

جاء تشكيل سيراميكا على النحو التالى : -

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: عبد الرحمن بودي - رجب نبيل - سعد سمير - يوسف عفيفي.

خط الوسط: محمد توني - مازن ياسر - محمد عادل - أيمن موكا - احمد بلحاج.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

وجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد كوكو - احمد بيكهام - أحمد هاني - محمد رضا - محمد شكري - محمد صادق - إبراهيم محمد - محمد رضا بوبو - مروان عثمان.

بينما جاء تشكيل غزل المحلة على النحو التالى :-

عامر عامر ، عمرو الجزار ، أحمد كاستيلو ، محمد جابر ، يحيى زكريا ، موري توريه ، محمد بن شرقي ، رشاد العرفاوي ، عماد ميهوب ، عبده يحيى ، محمد بن حموده.



وجلس على مقاعد البدلاء: أحمد العربي ، أحمد النفراوي ، أحمد ياسين ، حميدو فتاو ، أحمد فوزي ، خالد الإخميمي ، إبراهيم حسن ، عبد العزيز كوليبالي ، محمود صلاح ، عاطف الحكيم.