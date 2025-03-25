الامارات | رئيس الدولة في مقدمة مستقبليه.. ملك الأردن يصل الإمارات في زيارة أخوية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصل الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة إلى أبوظبي في زيارة أخوية إلى الدولة.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، في مقدمة مستقبلي أخيه الملك عبدالله الثاني بن الحسين لدى وصوله والوفد المرافق إلى مطار البطين.

كما كان في استقبال الملك عبدالله الثاني سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة، وحميد عبيد أبو شبص رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة، وعدد من كبار المسؤولين.